Vols saber si ets celíac?

Cada vegada apareixen més problemes relacionats amb les intoleràncies o les al·lèrgies a certs aliments. En aquest cas concret, ens centrarem en el gluten; el qual, està present en gairebé tots els cuinats i plats preparats. Així doncs, des de fa uns anys i en veure un augment considerat entre la població, cada vegada són més els productes que trobem en el supermercat sense gluten o restaurants en els quals ens ofereixen un cuinat saludable per a la nostra malaltia. En aquest article t'explicarem els principals símptomes de la celiaquia i com es pot diagnosticar correctament.

Sovint, el gluten el trobem en certes farines i això desencadena una reacció immunològica alterada que danya la mucosa de l'intestí prim, causant la malabsorció de nutrients.

Com ens explica la doctora Marta Tejedor, cap del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Infanta Elena de Madrid i membre de la FEAD, amb motiu del Dia Internacional del Celíac:

"Afecta 1 de 100 persones al nostre país i, a banda que pot aparèixer en qualsevol moment de la vida, és crònica".

"Podem dir que no és gaire freqüent sempre que parlem dels casos diagnosticats, raó per la qual és coneguda com la malaltia de l'iceberg”.

Quins són els símptomes de la celiaquia

Els símptomes d'aquesta malaltia són inespecífics, i són variables i, fins i tot, de vegades inexistents. La simptomatologia més comuna és:

Distensió abdominal

Dolor abdominal

Retard del creixement en el cas dels nens

Diarrea crònica

En cas que el dany a la mucosa intestinal sigui significatiu, la malaltia cursarà amb dèficits nutricionals. També “hi pot haver símptomes atípics, com una depressió o irritabilitat i canvis en el comportament”, subratlla la doctora.

En altres casos, en les persones que no presenten símptomes clars i evidents sí que poden presentar un dèficit de vitamines i minerals, “entre els quals l'anèmia ferropènica és el més comú” juntament amb “problemes relacionats amb l'absorció de calci” i, en els casos més greus, “hi pot haver una alteració del perfil hepàtic, fins i tot”.

La celiaquia es pot confondre amb altres malalties

Tot això fa que els seus símptomes fàcilment es puguin confondre i superposar-se amb altres patologies entre les quals es troben:

Síndrome de l'Intestí Irritable (SII). És una patologia crònica, però benigna. Tot i que els que la pateixen, entre el 10 i el 15% de la població, veuen molt afectada la seva qualitat de vida. Aquesta patologia és la segona causa d'absentisme laboral. Els especialistes en aparell digestiu deixen clar que actualment, “no hi ha un tractament únic, idoni ni curatiu per a la síndrome de l'intestí irritable” . Tampoc productes ni teràpies miraculoses.

És una patologia crònica, però benigna. Tot i que els que la pateixen, Aquesta patologia Els especialistes en aparell digestiu deixen clar que actualment, . Tampoc productes ni teràpies miraculoses. Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII). La principal característica d'aquesta malaltia és la inflamació intestinal, que està “originada per factors immunològics, genètics i ambientals”.

Diagnòstic de la celiaquia

El diagnòstic de la malaltia celíaca és “relativament senzill” perquè, en un primer moment, es basa en la realització d'una prova serològica d'anticossos antitransglutaminasa. A més, cal ressaltar que “aquestes proves presenten una taxa de sensibilitat i especificitat del 98%”.

Per això, en cas de resultar negativa “podem descartar raonablement patir la malaltia” i no se solen realitzar més proves perquè “no és habitual donar negatiu en el test serològic i positiu en malaltia celíaca en altres proves”, però, “sempre dependrà de les consideracions del metge”, ressalta la doctora Tejedor.

Per contra, si la prova serològica és positiva es fan més proves per a la seva confirmació, “com és el cas de la biòpsia intestinal”, encara que “amb la prova serològica ja obtenim una primera informació molt fiable”.

A més, "els avantatges que presenta és que és simple, senzilla de practicar i es pot fer independentment de l'edat del pacient" indica.

Elimina el gluten de la teva dieta si ets celíac / master1305

Tractament: aliments a evitar si ets celíac”L'únic tractament definitiu per a la malaltia celíaca és la dieta estricta exempta de gluten de per vida”. A més, a banda d'això, “és important equilibrar la dieta amb tots aquests aliments, per si mateixos, exempts de gluten com la verdura, fruites, carns, etc.”.

I "en el cas d'aliments processats ens hem de fixar sempre que l'embolcall porti el símbol de l'espiga barrada", ja que són els aliments sense gluten certificats per la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya (FACE).

En aquest sentit, “hem d'anar amb compte amb la contaminació creuada” i no compartir utensilis com la torradora o les paelles que s'hagin utilitzat per cuinar productes amb gluten, sempre rentar els utensilis de cuina i emmagatzemar els productes lliures de gluten separats de la resta.

Tant l'adherència a la dieta com la cura amb la contaminació creuada “són molt importants perquè no fer-ho bé a llarg termini pot portar a inflamacions mantingudes de l'intestí i provocar conseqüències molt negatives”.