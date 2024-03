Vuit indrets per visitar aquest Divendres Sant a la Catalunya central

No has marxat de vacances aquesta Setmana Santa i no saps que fer? Ja has tornat del teu viatge i busques plans per no avorrir-te durant els dies festius que et queden per davant? Si aquest Divendres Sant encara no tens cap ruta en ment i estas buscant inspiració, estàs de sort. Et proposem vuit indrets que t'ajudaran a gaudir d'aquest 29 de març d'una forma diferent. Coneixeràs de prop alguns dels punts més emblemàtics de la regió, alhora que et submergiràs en entorns plens d'història.

Montserrat

La bellesa de Montserrat, un massís únic per les seves característiques. Es pot accedir a l'abadia per carretera i amb cremallera, on durant la jornada, l'activitat no s'aturarà. Segons la seva pàgina web, se celebraran alguns actes com la conferència "Miraran aquell que han traspassat" a càrrec de la religiosa Natàlia Aldana 11 h o la celebració de la passió del senyor i cant de la seqüència de l'Stabat Mater de Palestrina -cal fer-hi reservar prèvia-.

El massís és l'espai idoni per desconnectar, ja que permet al visitant gaudir d'unes vistes úniques.

Parc de l'Agulla

És un espai natural situat als afores de Manresa, capital del Bages. El llac es va crear de forma artificial per fer arribar aigua a la ciutat i als voltants i ara és un famós espai d'oci on podràs anar a passejar pel camí que envolta l'aigua o relaxar-te en la gespa sota l'ombra dels més de 600 arbres que arrelen al parc. Aquest indret de la comarca del Bages és un espai idoni per relaxar-se en un dia festiu com avui, Divendres Sant.

El Santuari de Queralt de Berga

El Santuari es troba al capdamunt de la Serra de Queralt, a una alçada de 1.200 metres. La seva peculiar ubicació converteix aquest punt en "el balcó de Catalunya". Al conjunt, s'integren el Santuari, on es venera la imatge de la Mare de Déu de Queralt, i un notable edifici annex que acollí al seu moment l'hostaleria del Santuari. S'hi pot pujar amb cotxe, a peu o amb funicular. Sens dubte, esdevé un espai únic per deixar-se embriagar per la naturalesa i gaudir d'uns instants de tranquil·litat.

El parc natural del Cadí-Moixeró i el Pedraforca

Es tracta d'un parc natural amb molt d'encant, on creix el pi negre i l'avet. Situat entre les províncies de Barcelona, Girona i Lleida, té uns relleus molt singulars, entre el quals destaca el Pedraforca, un dels massisos del país més freqüentats per excursionistes, que se situa a la zona sud del parc. A més, també inclou la serra del Cadí, que forma part del Prepirineu. La cara nord de la serra és un espai particularment impactant pel seu relleu.

El Pedraforca amb vestit de tardor. / Albert Obradors

Les Fonts del Cardener

Situades a només 1 quilòmetre del nucli de la Coma (Solsonès), les Fonts del Cardener són l'indret ideal per descansar i connectar amb la naturalesa. És en aquesta localització on es troba el naixement del riu del Cardener, juntament amb un conjunt de cascades impressionants.

Les Fonts del Llobregat

Unes altres fonts que has de visitar són les del Llobregat. El riu Llobregat travessa Catalunya de nord a sud passant per les comarques del Berguedà, el Bages i el Baix Llobregat i desemboca finalment al Mediterrani formant el delta del Llobregat. No obstant això, el seu naixement té lloc en aquest indret de l'Alt Berguedà. Si el teu propòsit aquest 7 de març és fer exercici amb família, us proposem una ruta d'aproximadament uns 20 minuts i 1 quilòmetre de recorregut des de Castellar de N'Hug fins al lloc on l'aigua brolla des de dins mateix de la muntanya formant una bonica cascada.

L'estany de Puigcerdà

És un estany artificial, alimentat de l'aigua del riu Querol, situat al municipi de Puigcerdà. És un lloc ideal per anar en família, ja que l'itinerari circular que envolta el llac és senzill i entretingut. Durant el recorregut hi ha diversos panells informatius sobre la fauna i flora que es poden veure per la zona. A tocar, el parc Schierbeck, un espai idoni on descansar i gaudir de la natura.

Els búnquers de Martinet

A Martinet, a la Cerdanya, s'hi amaga un altre punt clau per als amants de la història i el patrimoni, els búnquers que formaven part del pla de Franco de construir una línia fortificada de deu mil refugis al llarg dels Pirineus. El dictador temia una possible invasió per la frontera francesa i per això va dur a terme aquesta obra.

Aquestes propostes que compaginen la naturalesa, amb el patrimoni històric i l'esport t'ajudaran a conèixer de ben a prop alguns dels encants de la Catalunya central aquest Divendres Sant.