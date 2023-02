De separació a divorci

L ’aprovació dels pressupostos de la Generalitat ha servit per demostrar que la majoria independentista del 52% no existeix i que, probablement, sempre ha estat un miratge. Quan es va constituir el govern d’ERC i JxCat ja es va veure que era com un matrimoni de conveniències, que no dissimulava les desavinences, mentre que la CUP se’n mantenia al marge. Tothom s’adonava que aquella majoria no tenia la unió necessària per tirar endavant els programes que havien esbossat a les eleccions.

En el moment de la sortida de JxCat, va quedar clar que no compartien els mateixos objectius, encara que semblés que sí, tot i que encara hi havia l’esperança que en algun moment hi podria haver algun tipus de reconciliació, però amb l’aprovació dels pressupostos, amb els vots favorables del PSC i d’En Comú Podem, ERC i JxCat han convertit la separació en divorci. En la negociació dels pressupostos ERC s’ha hagut de menjar uns quants gripaus, perquè amb 33 diputats de 135 no tenia cap més remei que fer concessions, però ha prioritzat els acords amb els partits d’esquerres en lloc de fer-ho amb independentistes, la qual cosa fa pensar que el 52% no hi és ni se l’espera.