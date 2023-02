Avortament sí, avortament no

No és el mateix un embaràs produït per amor que un embaràs produït per un criminal violador; dos casos diametralment oposats. Avui hi ha medis perquè l’òvul i l’espermatozoide circulin per diferents camins perquè no arribin a dormir junts;s’evitarien poblemes de patiments. Per altra banda, sabem científicament si el fetus que ja ha fet el seu niu adherit a la paret de la matriu i que ja és viu, si pateix, es lamenta, tremola i crida amb la seva indefensa i solitària agonia. Quan li treuen la vida?Un tema delicat i molt complicat per resoldre.