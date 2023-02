Abans que arribi l’estiu deixem passar el febrer

Els mesos de febrer acostumen a ser ‘moguts’ a Manresa. I aquest 2023, finalment, no serà una excepció. Ho van ser els anys de la pandèmia perquè a vegades no fem prou memòria i no recordem que fa un parell d’anys anàvem tots amb mascaretes, ens rentàvem les mans amb aquella mena de desinfectant i fugíem d’on hi havia molt gent. Doncs bé, aquest any la Festa de la Llum torna a ser plena.

No se us acudeixi dir-ne festa major d’hivern perquè els manresans de pro us arrissaran. Com tampoc, i sé de bona font, no podeu dir festa major d’estiu a la de Prats de Lluçanès, sinó Sant Joan (i els Elois). I més ara que diuen que seran comarca tot i que si ho volen fer abans del 28 de maig, que és el dia de les eleccions municipals, no sé si hi seran a temps.

Al que anàvem, però. Aquest febrer coincideix a Manresa la Festa de la Llum, els Jardins de Llum, l’Aixada i tot el que s’ha planificat entremig perquè ho han fet entrar al programa oficial de la Llum com per exemple el carnestoltes infantil. També teatre, ballet, cinema... De tot i per a tots els gustos. Les activitats s’allargaran fins el 5 de març, quan hi haurà la Transéquia.

D’acord, fa fred, però la gent sortirà al carrer. Als migdies s’hi està prou bé. Celebrar la Llum per aquestes dates -a part que la tradició diu que és quan el Carme es va il·luminar amb el raig lluminós que va sortir de Montserrat i que va permetre acabar l’actual séquia- té la virtut que sembla que l’hivern ja comenci a fer via per deixar pas a la primavera. I per tant hi haurà més llum i claror. I què voleu que us digui, jo ja tinc ganes de primavera. Queden dies però tampoc tants. Cinc setmanes escasses. O si en voleu dir-ho d’una altre manera, cinc diumenges. Arribarà el 20 de març. De fet el dia ja es va allargant i ja no és allò tant depriment que a les 6 ja és fosc.

El pregó institucional tornarà al saló de sessions de l’edifici de l’Ajuntament -els últims anys s’havien fet al teatre Conservatori per allò de l’emergència sanitària -, l’Aixada se celebrarà sense pors i Manresa tornarà a l’època medieval en plenitud. I els Jardins de Llum canviaran la fesomia dels principals carrers del Centre Històric. Què més es pot demanar?. Llavors vindrà la calma del març, la Setmana Santa i el Sant Jordi de l’abril, i un maig amb unes eleccions municipals i una campanya electoral esgotadora pels candidats -i periodistes-. I ja tindrem l’estiu a sobre. Llavors ens queixarem de la calor. De moment, però, deixem passar el febrer i la Llum.