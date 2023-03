Guimerà, zona de vianants

El 7 de març passat, al centre Plana de l’Om es va presentar el projecte de com serà la conversió en illa de vianants del carrer d’Àngel Guimerà.

Només vull posar en relleu que no estic d’acord amb el model de bancs que hi volen instal·lar. Sembla que seran de formigó, sense respatller, seguint la tendència de fer reformes emprant aquest material. Crec que seria millor fer els bancs de fusta, amb respatller, tal com són els del Passeig (on sempre hi ha gent perquè són còmodes).

Jo tot sol no puc pas canviar les coses tal com a mi m’agradarien, per això vull instar la població que em llegeixi que, si està d’acord amb la meva queixa, faci propostes a l’Ajuntament en aquest sentit. Potser si molts que ens queixem, ens faran cas. En cas contrari, continuaran emprant el seu model de reformes per deixar espais freds, sense utilitat i incòmodes, com per exemple la plaça de Simeó Selga al Passeig.

Podeu fer una proposta o queixa a l’Ajuntament en l’enllaç següent www.manresa.cat/web/menu /13155-queixes-i-suggeriments.