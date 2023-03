La Kings i la quarta divisió

Tothom ha vist a jugar el Barça per la tele alguna vegada, i tothom ha vist el Baxi en algun moment, ni que sigui al brevíssim resum del Telenotícies. Però la immensa majoria de la gent de Manresa, per exemple, no ha vist jugar mai el Manresa de futbol. Seguríssim que molts friquis que no es perden cap competició televisada i saben recitar l’alineació del Manchester City no han vist mai com es juga al Nou Estadi. I probablement, molts d’aquests aficionats es pensen que al Congost hi ha quatre panxuts donant puntades peu. Però no: en la categoria del Manresa (quarta divisió, oficialment Segona RFEF), hi juguen esportistes ben entrenats, ben posicionats, que juguen bon futbol i que saben tot el que cal saber d’aquest esport, perquè avui, el coneixement que fa trenta anys només tenien els científics del CAR està tot disponible en vídeos a Youtube. Això, que es pot descobrir qualsevol dia al Nou Estadi, està sent la gran revelació de la Kings League. Aquests jugadors que tothom s’adona que en saben prou, i que la gent es mira mentre el seu streamer preferit fa pallassades, són més o menys de la categoria dels del Manresa, o inferiors. I efectivament, no són quatre arreplegats, sinó bons futbolistes. Precisament, els quatre arreplegats són els streamers.