Psicoburòcrates

La teranyina burocràtica de l’administració ja era un fangar tòxic. Només faltaven els contestadors (pulse uno, pulse dos) i els tràmits online. Ja saben que, si el el 1522 es va fer la primera volta al món, va ser perquè Magallanes volia saber si podia arribar a les Moluques navegant des de l’est, li van dir que ho demanés al ministeri amb un tràmit online i va decidir que li sortia més a compte anar-hi ell personalment. Sí, surt més a compte travessar el Pacífic sense mapes que entrar al laberint. Tot i que, de vegades, aprens coses. Ahir, per exemple: tràmit pel permís de conduir internacional. Provo amb el DNI electrònic a l’app i la web: aquesta pàgina no funciona. A Sabadell en persona: no hi ha hores disponibles. Amb certificat electrònic: desaparegut al resetejar l’ordinador. Així doncs, la prova suprema: per telèfon. Vaig saltant d’un contestador a l’altre i, finalment, en un número de tres xifres, apareix una veu. És algú que parla el castellà d’un actor de «Narcos». Moooolt difícil entendre’l. Em dona un número de cinc xifres. Hi truco. «No disponible». Truco al de tres xifres un altre cop i li explico. Em diu que he de trucar al meu operador de telèfon i demanar... que em desbloquegin els números curts! Tenim bloquejats els números curts???!! I els de cinc són més curts que els de tres??!! Marededeu, marededeu.