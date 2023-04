Avui és 24 d’abril, el dia que toca dir que cada dia és Sant Jordi i que es poden comprar llibres cada dia de l’any i que les llibreries estan obertes com qualsevol altra botiga i que el plaer de la lectura no té data ni caducitat. I és veritat, sense treure-li ni un polsim de màgia i encant a la meravella que és la nostra diada més festiva, cada dia pot ser Sant Jordi. Com que aquest és un article que tracta sobre el món de l’esport, avui que és 24 d’abril es poden unir els dos mons per animar tothom a entrar a una llibreria i buscar la secció d’esports. Perquè, encara que no ho sembli, hi ha títols que no tenen res a desmerèixer, i no tota la literatura esportiva són manuals i tractats per aprendre a jugar a futbol amb 4-2-3-1, córrer sense lesionar-te l’esquena o consells per millorar el teu swing al camp de golf.

Quan el futbol d’elit va tornar als estadis (buits) després del primer impacte de la pandèmia, van sortir les típiques i tòpiques, avorrides i pesades veus d’alguns lletraferits que asseguraven que el virus havia demostrat que es pot viure sense futbol. I tant que sí! I sense llibres. Però, per què negar-nos ambdós plaers? Els prestatges de les llibreries que s’avenen a incloure en la seva oferta la literatura esportiva –no totes ho fan– són plens de volums que aborden el fenomen esportiu des de la narrativa, la crònica i l’assaig, més enllà del resultat, més enllà de la biografia arquetípica i per a fans. Llibres que entenen l’esport com un dels grans fets culturals del nostre temps i llibres que saben trobar l’ànima humana que hi batega. No esperin al 23 d’abril del 2024 per descobrir-ho.