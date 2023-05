Hi ha un incendi, es cremen equipaments bàsics per al funcionament de la línia R2 de Renfe rodalies que passa per Gavà. Es talla el servei. Ara hi passen quatre trens amb conductors que demanen pas trucant per telèfon. Situació gairebé pretecnològica, diuen. Hi ha cues per pujar als escassos combois que hi passen. Hi ha malestar. El nou conflicte de trànsit ferroviari es resolt malament. L’afectació de l’incendi ja se sap que no es pot arranjar amb rapidesa. Comença l’estira i arronsa polític, govern català-govern de l’Estat. I com que hi ha eleccions a la vista, tothom hi posa cullarada. Entremig del debat apareix un llamp, descàrrega fantasma, sembla. És l’argument amb el què el Govern central justifica l’últim desastre en el servei que presten les empreses estatals, Adif i Renfe, a Catalunya. Es recorre a un tòpic de defensa: «Era inevitable!». Un més a la llarga llista de greuges. Ah, però, el Servei Meteorològic de Catalunya indica que diumenge no hi va haver llamps al Baix Llobregat, que no n’hi ha registre, i que el dissabte, el més proper a Gavà va caure a més de 4 km. Ara hi haurà trucades, reunions, debats parlamentaris... Solucions no se n’esperen. Amb tot, polítics catalans i espanyols, ara que parlen de trens pensin en els maltractats veïns de la Catalunya central.