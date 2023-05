On t’asseus a Moià?

A qui no li ve de gust fer un tomb pel poble o els voltants quan fa un dia esplèndid? Doncs bé, com a la majoria de gent habitant de Moià, a mi també m’agrada passejar i seure’m a descansar o a prendre una mica la fresca sota un arbre a l’estiu. Però ara bé, on m’assec? Des de fa temps que els bancs de la Plaça 11 de Setembre no són els mateixos que abans. Com és lògic, amb el pas del temps la fusta dels bancs es va desgastant; es desgasta el material, es desgasta la pintura... i si a això li sumem la caiguda dels excrements de les aus i el poc civisme que tenim per part de la població, no es gaudeix d’un espai a l’aire lliure on el podríem compartir molts de nosaltres.

El mobiliari urbà l’hem de tenir en compte sempre, ja que forma part del nostre dia a dia encara que li prestem poca atenció. Estem rodejats de senyalística urbana per poder circular amb els vehicles tranquil·lament, comptem amb fonts d’aigua potable per poder beure en aquells dies calorosos d’estiu, així com papereres i contenidors de reciclatge per poder llençar-hi les deixalles. Doncs bé, potser va sent hora de canviar aquests bancs per poder gaudir d’un espai lúdic destinat al descans ciutadà.

Aquest canvi es podria dur a terme tenint en compte les necessitats, els materials sostenibles, la climatologia i conflictivitat, la seva intensitat d’ús, la contribució d’una imatge de localitat de millora i el pressupost que comporta aquesta iniciativa. El resultat que volem aconseguir és la restauració d’aquests bancs per tal de poder continuar gaudint de l’espai com abans, ja que hi han estat molt de temps i seria una pena que quedessin en l’oblit.