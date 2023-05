No fa gaires dies, un comentarista no identificat em va titllar de «sexista» i «antiquada» per una Simoneta que, justament reclamava els mateixos drets d’ajuda emocional per als homes. Crec que no va entendre’m... però ho va relacionar amb la ideologia «wok», (sense e), en va dir ell, un home.

Perquè un wok és tipus de paella...

Però «woke» és una paraula de l’argot angloparlant que ve del verb «wake» que vol dir despertar-se. I que té com a sinònim la idea de ser conscient de tots aquells problemes socials o polítics que la convivència entre individus pateix. I dins del marc polític i social, s’hi emmarquen els principals problemes de la humanitat. Incloent-hi totes les desigualtats, maltractaments, menyspreus, vexacions, injustícies... de les dones. També dels homes. A més a més, se li afegeix un altre matís: el de l’empatia vers el pròxim.

Ara bé, segons el Marriam Webster (diccionari de referència estatunidenc), la paraula pot tenir dues accepcions. La segona té una càrrega negativa, és emprada per conservadors i reaccionaris per a insultar i riure’s d’idees pseudo-progressistes, a més de falses, que consideren exagerades. Hi ha qui diu que ho fan servir les dretes per criticar els progres. Tot i que ara, el jovent, als progres els diu «boomers». Quin tip en tinc de paraules angleses per explicar la meva realitat catalana!

«Boomers» són els individus nascuts a finals dels anys quaranta i principis del seixanta i que són els pares dels «millennials!, els fills nascuts del «baby boom» (més paraules angleses que emmandreixen les catalanes!). I que a Catalunya són posteriors als anys setanta.

Al Regne Unit, «woke» sol tenir una connotació negativa. Fins i tot un diari com el The Guardian, considerat esquerranós, també empra l’expressió negativa. Per tant, menysprea moltes causes i moltes polítiques bones.

Però la primera accepció del Marriam Webster és clarament positiva.

Segons Brian Cutts, professor d’anglès a Yorkshire, molta gent d’esquerres o d’idees progressistes reivindiquen la paraula amb el significat de tenir consciència del problemes existents i viure’ls amb empatia.

Estem parlant, doncs, d’una paraula amb molts matisos, de gran complexitat i de posicionament subjectiu vers ella mateixa. Amb tot, ja sabem que el ple significat de qualsevol paraula es construeix també en el seu context, depenent, evidentment, d’aquest. És a dir, el significat total de «woke» dependrà de qui ho diu (orientació política, gènere...), sobre quin tema parla ( raça, gènere...), amb quin interlocutor (esquerres, dretes...) on ho diu...

D’aquí que cantants com Billy Bragg, per intentar salvar la paraula han portat logos com «orgullós de ser woke» per aclarir, sobretot, que no és negatiu estar a favor de la gent.

I és que estar a favor dels nous grups d’ajuda mútua que comencen a funcionar amb molt bons resultats a Catalunya per intentar ajudar els homes, és clarament empàtic i del tot positiu. Feminisme conscient. Sororitat.