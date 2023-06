Els propers temps no seran fàcils. Quan s’acabin els anabolitzants Next Generation, calgui retornar els préstecs i la Unió Europea exigeixi disciplina financera, se’ns girarà feina. Qui sap si alhora l’economia haurà tornat a entrar en crisi, o si una nova plaga (climàtica, sanitària, tecnològica o d’altre tipus) haurà irromput amb força. En resum: temps complicats.

En aquest context, serà bo que en l’àmbit social sapiguem crear grans consensos sobre el full de ruta a seguir, i que comptem amb governs amb majories sòlides i estables, capaços de prendre decisions. Concretem això en l’àmbit berguedà. D’una banda, l’aplicació dels dos principis (consensos socials i governs forts) fa aconsellable que el proper govern del Consell Comarcal sigui d’unitat, per estalviar-nos el ‘soroll’ i les baralles que han caracteritzat el mandat ara finalitzat i poder anar per feina. Pel tipus de funcions tècniques que té el Consell, de suport als municipis, això hauria de ser factible, però ja ho veurem...

Quant a la capital comarcal, a Berga les eleccions de diumenge passat han deixat les coses a l’aire: els partits del govern sortint (CUP i ERC) han perdut dos regidors, mentre que els que estaven a l’oposició (Junts i PSC) han sumat els mateixos que fins ara, a la vegada que entraven dos independents. En nombre de vots, CUP i ERC n’han aconseguit 2.629 (1.666 menys que al 2019), contra 3.337 de la resta de grups amb representació a l’Ajuntament (al 2019, Junts i PSC en van obtenir 3.094, i BeGI no existia). Així les coses, no es pot dir que els berguedans hagin donat un mandat ni de continuïtat ni de canvi, sinó que han possibilitat diferents escenaris. Ara bé, si es vol un executiu local amb majoria per tirar endavant coses, i si tenim en compte el sentit comú, l’aritmètica i les línies vermelles de pactes que s’han marcat durant la campanya, les opcions són limitades: CUP+ERC+BeGI o JUNTS+PSC+BeGI. Qualsevol d’aquestes dues fórmules seria legítima, perquè les eleccions no són com una cursa en què qui arriba una centèsima abans a meta s’ho endú tot, sinó que el nostre sistema dona a cadascú el pes que li correspon. En aquestes, la combinació CUP+ERC+BeGI és poc probable, tota vegada que els programes de la CUP i BeGI xoquen en diversos punts i els independents s’han mostrat crítics amb l’obra dels cuparies. Pel que fa a un acord Junts/PSC/BeGI, cal dir que tots tres grups havien deixat la porta oberta a entendre’s i els seus programes són força compatibles; a més, Junts i PSC ja venien governant conjuntament el Consell Comarcal.

En tot cas, ara caldrà veure com cada grup administra la força que li ha donat la ciutadania. Val més que no oblidin, però, que la gent vota per tal que els seus governin i apliquin les propostes promeses. Si, en lloc d’això, un renuncia a exercir el poder tot i poder governar, que després no s’estranyi si més d’un elector reclama que se li retorni el vot i pren nota de cara al futur.