La cúpula del partit, amb la base científica del que li deien les enquestes, va veure venir que hi hauria un cert retrocés de vots i allà on va poder va intentar posar al davant homes i dones de la seva formació que tenien càrrecs de rellevància. Aquesta és la política que va aplicar ERC a l’hora de confeccionar les llistes electorals. Així, va utilitzar Gabriel Rufián per presentar-se a Santa Coloma de Gramenet, Carolina Telechea per encapçalar la llista de Santa Margarida de Montbui i Alba Vergés per ser la número 1 a Igualada. Els resultats van ser més que discrets en la majoria de casos i clarament dolents en el cas de la capital de l’Anoia. Aquí, Esquerra va intentar que la capitania de l’equip fos compartida amb el candidat que havia tingut els millors resultats en democràcia, Enric Conill, però aquests invents costa molt de fer-los arribar a la població. Molt possiblement, els mals resultats no tenen a veure amb l’elecció de candidats, que acumulen molta experiència política i valor com a imatge. Ara, Alba Vergés ja ha anunciat que no agafarà l’acta de regidora i que fa un pas al costat. El compromís amb l’elector era un altre.