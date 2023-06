Diumenge passat Impulsem Manresa vam entrar per primer cop al consistori de Manresa amb la mateixa ambició que quan el projecte va començar a caminar, que no és altra que transformar la ciutat perquè torni a il·lusionar-nos i a exercir de Capital. Després dels comicis del 28M penso que tots teníem coll avall la reedició del pacte entre ERC i Junts per tercer cop. A ningú li sorprenia, perquè havien estat governant plegats 8 anys i entre ambdós partits sumaven majoria absoluta. La negociació semblava ser més de serrells i continuïtat que de novetat i canvi. La negociació fracassa, i el perquè ja és història. Així doncs, a poc més d’una setmana per la constitució del consistori vam intensificar les trobades amb la formació guanyadora de la contesa electoral, ja que fins aleshores només havíem tingut una reunió de cortesia per intercanviar opinions sobre la ciutat, lluny de la intensitat i fervor de la campanya.

Ras i curt, se’ns presentava l’oportunitat, però també la disjuntiva, d’entrar al govern municipal. Dic també la disjuntiva perquè no és clar que sempre que et fan un oferiment de tal calibre hagis d’acceptar. Per què hem d’entrar a govern? Per què assumir un risc d’absorció essent una formació tan jove? Per què defraudar, segur, algunes de les més de dues mil persones que ens van fer confiança? Per què haver de fer algunes renúncies programàtiques per buscar encaix amb altres formacions?

Doncs bé, segurament teniu raó si sou dels que penseu que la millor opció o la més fàcil, i potser més rendible electoralment, era passar a l’oposició i deixar el govern en minoria. Quan entres en aquesta dinàmica prioritzes els interessos individuals o de partit als de la ciutat, fet que ens duia a preguntar-nos, a qui li importa Manresa en aquest context? Qui pot voler que a la ciutat li vagi bé, si, com pitjor, millor? A qui li importa aquesta ciutat? Ningú en parla, es fa el silenci.

Impulsem ha vingut a canviar Manresa. De fet, la gent que formem aquesta candidatura ja treballem o hem treballat per transformar la ciutat des del teixit associatiu. Fa uns mesos vam decidir millorar la ciutat des de l’Ajuntament i ara hem decidit que on més podem aportar, perquè passem de les intencions als fets, és estant al govern i posant al servei el bagatge professional del nostre equip. Alguns dels projectes que tirarem endavant amb aquest pacte, i que es concretaran al PAM (Pla d’Actuació Municipal), són la rehabilitació del Centre Històric, la millora del Parc de Puigterrà o posar en funcionament la ciutat esportiva del Congost, per posar només tres exemples. També solucionar problemes quotidians, com abordar decididament les ocupacions, la manca d’ús del català o renovar ambiciosament la via pública. No es tracta d’un xec en blanc, es tracta de concessions i negociacions a canvi d’estabilitat i rigor. En llenguatge electoral hagués dit que volem tornar a fer bategar Manresa, que no és més que voler imprimir un projecte de ciutat amb visió de futur, perquè la Manresa futura sigui millor que la que ens vam trobar nosaltres.