El canvi s’ha fet esperar, però, finalment, els municipis de Torà i Biosca van aprovar de forma definitiva el darrer cap de setmana el seu pas de la Segarra al Solsonès. Després de més d’una dècada de negociacions, els plens dels respectius ajuntaments van donar llum verda a un canvi que ja s’havia ratificat el mes de març i que, per decisió de la Junta Electoral Provincial, van haver de tornar a validar amb les noves corporacions municipals constituïdes. El procés ha estat llarg i feixuc, però a partir d’ara els dos municipis ja poden començar a dibuixar el seu futur al Solsonès.

La seva entrada a la comarca de les mil masies obre alguns interrogants que s’hauran d’anar resolent en els pròxims mesos. El canvi que sembla més evident i immediat és el creixement del Solsonès tant en extensió com en habitants. De fet, Torà, amb 1.224 habitants, es convertirà en el segon municipi més poblat del Solsonès, per davant de Sant Llorenç i Olius, i només per darrere de Solsona. A més, aquest augment poblacional també es traduirà en nous vots que computaran en la formació del Consell Comarcal del Solsonès, fet que pot comportar canvis en els colors polítics. Tant a Torà com a Biosca els grups municipals que estan sota el paraigua de Junts governaran amb majoria absoluta.

La pregunta clau, però, és com afectarà el canvi a peu de carrer, quines seran les millores socials i econòmiques que poden beneficiar els ciutadans. Més enllà de les raons històriques que han motivat el traspàs, tenint en compte que la disposició geogràfica dels dos municipis els porta a compartir alguns serveis amb la comarca, també hi ha interessos econòmics. El fet de formar part del Solsonès els permetrà ser considerats municipis de muntanya, una condició que fins ara no tenien reconeguda i que, segons asseguren els alcaldes d’ambdós municipis, els pot afavorir a l’hora d’obtenir més finançament.

Durant els pròxims anys, caldrà veure si aquest canvi es tradueix en més ajuts directes que beneficiïn realment la ciutadania, amb millors equipaments i serveis o amb més possibilitats de feina i d’habitatge, i que no es quedi només en un canvi estratègic que aporti més influència a la classe política. També caldrà vetllar perquè en el traspàs de competències del Consell de la Segarra al del Solsonès no es perdin serveis que actualment funcionen, com el servei de recollida porta a porta a Torà, i que els veïns tinguin garantida una educació i una sanitat de proximitat. Després de tants anys d’esforços per fer efectiu el canvi, no tindria sentit si no hi guanyen els ciutadans.