La Fundació Universitària del Bages ha adquirit un immoble ja existent a tocar de l’edifici principal per disposar de més espai per al seu futur creixement, que donarà continuïtat a una evolució extraordinària fonamentada en els recursos propis i en l’ambició dels seus responsables. La FUB hauria pogut iniciar la seva expansió al Centre Històric si, en un gir poc explicat, no s’hagués desestimat la idea inicial de portar-la des dels aularis provisionals de les Saleses a la Fàbrica Balcells i no s’hagués optat per construir el nou edifici de la zona de les Bases. Va ser la gran oportunitat perduda per injectar vida al Centre Històric. Un cop iniciat el seu desplegament a les Bases, ha tingut molt sentit que anés creixent allà mateix fins a crear un pol universitari realment potent que ara fa goig i és funcional. Tanmateix, un cop aquest pol ja és ample i fort amb un sisè edifici, potser seria moment de pensar que els següents creixements plantin la llavor d’un segon pol al Barri Antic. Si hi ha setè i vuitè edificis, pot haver-hi una nova oportunitat de jugar al Centre Històric la carta universitària, la millor, la que totes les ciutats utilitzen i que, a Manresa, es va desviar cap al nord.