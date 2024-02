La situació de les (nefastes) connexions viàries del sud del Bages cap a l’àrea metropolitana pel Vallès i el Baix Llobregat ja fa anys que són tema de debat, però de tant en tant aquest agafa impuls. Ara estem en un d’aquells moments. Diverses accions i pronunciaments de les últimes setmanes han fet revifar el foc que fa bullir una olla on s’hi barregen ingredients diversos, però amb dos d’especialment protagonistes: el desdoblament de la C-55 i el rescat de l’autopista. D’aquest segon (el rescat), en el mentrestant en què ens trobem caldria exigir una petició amb resposta immediata, ja que els principals partits sembla que hi posen la banya. Més enllà del debat de si suposaria una solució total o només parcial, el que està clar és que un alliberament del peatge seria una bona peça d’aquest avenç. Però, a dia d’avui, encara és hora que el Govern de la Generalitat (el d’ara, i els que l’han precedit) en faci els números i els exposi clar i català. Què costaria avui rescatar una autopista a la que li queden 12 anys de concessió? Tants estudis que es fan i que queden en un calaix, no vindrà d’un. Per poder valorar. Per poder decidir. Sí o no. Legítimament.