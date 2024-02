El fet que l’Ajuntament de Manresa porti set anys -des del mandat de Valentí Junyent- inventint un milió d’euros anuals en reparacions i millores a la via pública, i que a hores d’ara encara hi hagi la sensació molt generalitzada que Manresa està malament en aquest aspecte, indica fins a quin punt hi ha hagut anys de deixadesa i fins a quin punt s’ha acumulat la feina. Segurament això vol dir que un milió l’any, tot i que hagi estat un esforç, és insuficient. El tripartit de Marc Aloy encerta en incrementar aquesta xifra amb mig milió addicional que es dedicarà, específicament, a petites reparacions del carrer i del mobiliari urbà que estaven quedant desateses. Descuidar aquestes petites coses contribueix molt a la sensació que la ciutat està deixada, la qual cosa incideix en fer negatives moltes altres percepcions. El que xoca és que per atendre aquestes menudalles calgui contractar la feina a l’exterior perquè l’Ajuntament, amb tota la seva enorme plantilla, no té prou gent per fer-la. El govern ja va explicar que té dificultats per ampliar l’equip de manteniment, però caldria preguntar-se com s’ha arribat, al llarg dels anys, a tenir un equip massa petit en una plantilla tan gran.