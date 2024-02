El departament de Salut de la Generalitat ha facilitat unes dades de la millora de l’atenció durant el 2023 que són bones notícies i que, al mateix temps, permeten fer un retrat de la situació d’on veníem amb dades que, en el seu moment, no es van facilitar. Durant la pandèmia l’atenció sanitària va treballar en un estat de col·lapse fruit de l’excepcionalitat del moment, però el desgavell va durar bastant temps més. La població ho va percebre perfectament i se’n queixava, però no es van facilitar dades que permetessin objectivar-ho. És habitual en les administracions (els Mossos en són un gran exemple) que les dades es donin quan són favorables, com és el cas. Ara podem saber que el 2022 (i la situació devia ser encara pitjor abans) a la regió central un 23% de les peticions d’atenció al CAP no es feien en deu dies, i un 40% no es feien en cinc dies. Clarament, eren xifres incompatibles amb un bon servei. Ara la situació és clarament millor: un 25% no és atès en cinc dies i un 11% no és atès en deu dies, dades més positives que al conjunt de Catalunya. No són òptimes, però el progrés és evident, i es produeix també en les esperes hospitalàries. És un alleujament, però queda molt per fer.