Tots els estudis econòmics diuen que la immigració és positiva per a l’economia d’un país, sobretot quan la demografia autòctona està en retrocés. L’arribada de nouvinguts molt sobtada -com ha passat a Manresa, on s’ha triplicat en vint anys- genera necessitats que cal atendre i posa en tensió el serveis públics i la convivència, i en el cas de Catalunya, a més, ens obliga a fer un esforç per mantenir l’ús social de la llengua, però al costat d’això hi ha la disponibilitat d’empleats per a feina que els autòctons ja no volen fer, i tota l’activitat que generen amb la seva presència: lloguen pisos, compren i, per poc establerts que estiguin, paguen impostos. La seva presència és beneficiosa també de cara al consum, perquè obren negocis, com expliquem avui: la gran comoditat que proporciona poder comprar al supermercat de la cantonada amb horaris molt amplis i també els festius, o disposar de basars on es troba gairebé de tot i molt bé de preu, no existiria sense immigrants, perquè els autòctons no s’hi dediquen. Hi haurà qui sentirà que li fan la competència, però el balanç de la seva activitat és rotundament positiu. Tot el contrari que la presència d’Amazon, per exemple.