Cap de setmana d’inici de les clàssiques ciclistes amb el duet flamenc que es corre des de l’any 1945, l’Omloop Het Nieuwsblad (antigament Omloop van Vlaanderen) l’últim dissabte de febrer i la Kuurne - Brussel - Kuurne l’endemà. I també de la tercera edició de la volta de quatre dies per Galícia O Gran Camiño.

En totes, el denominador comú ha estat el domini absolut del conjunt Visma - Lease a Bike. Dissabte, no va ser ni Van Aert ni Laporte, els qui en principi eren els seus caps de fila per al triomf, sinó Jan Tratnik. L’eslovè va sortir a estroncar l’atac de l’alemany de l’UAE Nils Politt, van obrir forat i es va acabar imposant a l’esprint de dos. Diumenge sí que va ser Van Aert qui va rematar l’escapada guanyant amb la solvència que es veia a venir al belga Tim Wellens (UAE) i al basc Oier Lazkano (Movistar).

El domini de l’esquadra holandesa es va repetir a les carreteres gallegues amb el seu líder Jonas Vingegaard de patró incontestable. El danès va repetir la victòria de l’any passat i amb la mateixa superioritat, imposant-se en tres etapes.

El més significatiu del seu triomf, en aquest moment de la temporada en què els candidats a les grans voltes s’estalvien l’enfrontament directe i es mesuren de lluny, va ser l’atac que va protagonitzar dissabte a més de 20 quilòmetres de meta, en un port de tercera poc propici, amb la carretera ben molla i sense que li calgués, i es va presentar a la meta en solitari. Com si volgués dir-los que no només pot guanyar a l’estil Indurain, per entendre’ns, també pot fer-ho com Pogacar, Van Aert o Van der Poel.