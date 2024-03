M’espanta tanta violència masculina! N’hi ha un gran excés i sembla que no sols no tingui aturador sinó que estigui intensificant-se per segons.

On és l’arrel d’aquest problema? No podem pas dir que sigui una qüestió únicament d’hormones. Tampoc de nivell moral. Les escoles són mixtes i nenes i nens reben els mateixos valors. Quant a l’herència familiar, ¿podem deixar en meitat i meitat les famílies que treballen valors positius versus les que no saben o no poden inculcar-los? Podríem anar buscant raons... però al final, crec que tots acabaríem coincidint en que, en gran mesura, el masclisme i el patriarcat hi tenen molt a veure. I que també es giren contra els propis homes.

Per què alguns d’ells són tan agressius, violents, maltractadors...?

En pocs dies tres notícies m’han fet feredat.

La primera em va deixar quasi en xoc per haver d’acceptar que visc en un món tan i tan desestabilitzat. Un xicot va tallar el cap al seu pare i, com si fos Judit amb el cap d’Holofernes mostrant-lo als seus conciutadans per animar-los a vèncer l’enemic, ell el comparteix a les xarxes. Si el personatge bíblic té una intenció pedagògica, ell no mostra si no, crec, un greu problema emocional. I, què l’impulsa a la decapitació?

Dies després va circular per tots els mitjans la notícia de dos nois menors (un d’ells en té menys de catorze i per tant és inimputable), que han estat acusats (i només el gran detingut), per haver mort la seva mare. El cadàver de la dona va ser trobat dins del maleter d’un vehicle en un garatge de Castro Urdiales, a Cantàbria. La Guàrdia Civil creu que van fer-ho després d’una típica discussió familiar amb adolescents vinculada a temes escolars. I que podia tenir-hi a veure que la mare era molt estricta. La dona va ser apunyalada per un d’ells i presentava diversos cops. Els culpables van voler fingir un segrest. N’hi ha moltes de mares estrictes i també de fills que no creuen. I no les maten. Però, què els va impulsar, realment, a matar-la?

L’última notícia, també de fa pocs dies, succeeix al metro de Barcelona on un home, en una agressió brutal colpeja deu dones ―no persones d’ambdós gèneres indistintament. A les primeres els clava cops al cap però a l’ultima la tira a terra amb un cop brutal. I d’aquesta agressió se li han derivat lesions greus. Què l’impulsa?

Però, coses que passen en aquest país i que són inexplicables i injustificables: els Mossos, tot i saber que ja tenia cinc casos d’antecedents, en un primer moment, ni el van detenir. No varen fer-ho fins quasi dotze hores després. Per què? No tenia la dona lesions greus?

Així que em pregunto: els homes/nois poden degollar pares, matar mares i agredir impunement deu dones ferint-ne una greument?

Segur que podríem trobar una solució per evitar tanta proliferació de violència masculina.

I és que segueixo pensant que és millor penalitzar culpables que fer patir, injustament i immerescuda, les víctimes (dones o homes) ja de per si prou castigades.