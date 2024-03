En un Palau de la Música Catalana ple de gom a gom, d’antics i actual radiofònics, polítics, periodistes i el bo i millor de Catalunya per commemorar el centenari de la RAC, l’il·lustre ciutadà de Puig-reig i director de la seva emissora local va rebre un dels premis; li va conferir el diploma la Gemma Nierga i tot el Palau el va aplaudir. Hi havia una bona representació de Puig-reig encapçalada per la seva batllessa Eva Serra, companys de la ràdio i poble en general. En Josep Genescà es mereixia, com el que més, el premi atorgat per la seva dedicació i esforç en mantenir una ràdio al Berguedà.

Quan jo era petit, fa uns quants anys, a la ciutat de Berga hi havia dues emissores que emetien regularment: la de la Falange – Movimiento Nacional (ubicada a la plaça de sant Pere) i la del Convent dels Franciscans. Ara a Berga res de res, hi va haver una emissora privada amb el local a la plaça de Sant Joan, els propietaris de Berga la van «passar» a uns altres forasters i la ràdio va acabar marxant... coses que passen a Berga.

Més tard, l’Ajuntament de Berga va aconseguir una llicència per tenir una ràdio municipal, com tenen quasi totes les capitals comarcals catalanes (aquí va haver-hi baralletes de baixa estofa – fins i tot judicials –) i la ràdio va anar fent... per vet aquí que un regidor, savi i llest ell com ell, va voler foragitar els qui portaven l’emissora, la va tancar i va dir que aviat renaixeria una altra Ràdio Municipal a Berga que funcionaria… d’això han passat prop de vuit anys i de ràdio a Berga res de res... m’agradaria saber que s’ha fet de la llicència que tenien per emetre... i de totes les magnífiques instal·lacions de què disposaven... i com sempre a Berga res de res.

Sort que a la comarca en tenim un de riu avall, el «gran» Josep Genescà, que ha servat una ràdio berguedana. S no fos per ell el poble del Berguedà no tindria veu a les ones radiofòniques, en Genescà treballa i fa feina sense parar... a més a més de la ràdio convoca anualment el Fòrum 10, per on ha passat a parlar el «tot» del món radiofònic, periodístic i televisiu de Catalunya. Bé podem dir que Puig-reig és el centre radiofònic de tota la comarca berguedana.

En Genescà, va ser llargament ovacionat per un Palau de la Música catalana que embadalit va escoltar el que la Gemma Nierga va dir d’ell i el seu discurs... Per molts anys Genescà i Ràdio Puig-reig que vosaltres doneu veu a totes la comarca berguedana.