El Dia Internacional de les Dones se celebra avui, 8 de març, en commemoració d’un fet que va tenir lloc a Sant Petersburg el 1917. La profunditat històrica de la reivindicació que avui presideix l’agenda del dia és, doncs, aclaparadora: ens remet a unes dones afamades revoltant-se enmig d’una guerra i desencadenant el procés que va fer abdicar el tsar de Rússia i que va obrir les portes de la revolució que va tenir lloc set mesos després. Hi ha un fil ininterromput que lliga les primeres dones que van reivindicar la igualtat als Estats Units a mitjan segle XIX, les russes revoltades i les feministes d’avui. La lluita per la igualtat de les dones ha avançat en paral·lel a la lluita per una societat més justa, i ha estat encara més lenta i més dura perquè, si en el cas dels homes ha calgut alliberar-se d’un jou econòmic i autoritari, en el de les dones calia, a més, desmuntar una opressió de tipus cultural que va més enllà de l’economia i de la política. Aquesta és l’opressió que està en procés de deconstrucció avui en la nostra societat. Avui és el dia per proclamar que és necessari i per fer-hi costat. A Catalunya s’ha fet moltíssim camí, però encara queda molt per fer.