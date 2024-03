Concreció a rodalies

Generalitat i Govern central ha constituït aquesta setmana la comissió de seguiment del traspàs integral de Rodalies, que suposa un nou pas en el desplegament de l’acord entre ambdues administracions. Una comissió que, estructura a banda, ha de fer efectiu el compromís fins ara posat com a declaració d’intencions sobre el paper, treballant a partir d’ara aspectes com són el traspàs de l’operadora, els serveis ferroviaris, l’execució del Pla de Rodalies, el traspàs d’infraestructures i les relacions laborals que se’n deriven. Però, sobretot, el que cal exigir és que s’avanci en la concreció que, a la pràctica, afectarà als ciutadans. Als del Bages els urgeix saber si (i, sobretot, quan) la línia de Manresa (R4) canviarà de gestor. No n’hi ha prou amb afirmar que serà així, cal veure-ho en documents formals. Igualment, cal saber en quines millores per a l’usuari es traduirà aquest canvi, conscients que res no podrà ser immediat. I, sobretot, cal exigir que les contínues tempestes polítiques (ara en forma de noves eleccions a Catalunya) no serveixin d’excusa per aturar el procediment. La ciutadania ja paga prou cares les contínues batalles partidistes.