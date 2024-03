Militars trans: la pantomima

Hi ha una quarantena de militars de Ceuta d’entre quaranta i cinquanta anys que s’han canviat el gènere i ara són dones. Paulatinament, però gairebé quaranta els que han fet el canvi de cop. Han anat al registre i amb tot el que tenen (i amb la llei trans a la mà) s’han registrat com a dones i ara diuen que són les mares no gestants dels seus fills, ja no en són els pares. S’han passat la setmana de gira pels principals magazins televisius de matí i tarda on els principals caps de cartell de l’«infotainment» espanyol han decidit donar cobertura a la pantomima. El to, la burla, la provocació amb què responen aquests homes a les preguntes i participen del debat fan evident que el que volen és la polèmica. Aquests quaranta tipus durs estan fent un frau a la llei, assenyalar que la llei ho ha permès, i posar el focus en l’aspecte més polèmic de la llei trans d’Irene Montero: l’autodeterminació de gènere, la possibilitat de canviar oficialment de gènere sense haver de complir cap requisit. Passats sis mesos la persona pot decidir recuperar el gènere anterior i ja per a un tercer canvi cal anar per la via jurisdiccional. És polèmic, tot i que el que la llei pretén és evitar un dels episodis més durs i traumàtics per a les persones trans: que un metge avaluï si realment la seva identitat de gènere, el gènere amb què elles s’identifiquen, es correspon o no amb l’assignat en néixer per la forma del seu cos. És una llei garantista que no està pensada perquè qualsevol, amb l’ànim de carregar-se la llei o obtenir uns suposats beneficis laborals, faci un frau i menystingui d’aquesta manera la dignitat de les persones trans. On vull anar a parar és a la responsabilitat dels programes que els han entrevistat muntant un circ per poder dir, com s’ha dit, que «aquesta llei és una merda» amb títols en lletres enormes com «Doña Roberto, el cabo mujer» o «Paco, la dona soldat» buscant cridar l’atenció de l’espectador. Algunes d’aquestes tertúlies formen part ja dels pitjors episodis de la televisió espanyola: «Però com has de ser tu una tia!», «però llavors, continues dormint amb la teva dona?!» deia un altre sense entendre res de res. Tertúlies que encongeix l’ànima pensar que una dona o un home trans puguin haver vist.