Ni ximpleries ni peatge a la C-16

L’autopista de Terrassa a Manresa serà gratuïta per a la «mobilitat obligada», i això vol dir que els caps de setmana es continuarà pagant. És una opció amb punts a favor i en contra. El que no sembla tenir cap punt a favor, i molts en contra, és la insistència a complicar-nos la vida. A veure: Si bonifiquen el 100% del peatge, per què no es limiten a aixecar les barreres? Per què ens continuen obligant a apuntar-nos en un registre i treure’s la Via-T o la app Satelise? Ens poden respondre que la bonificació es limita als que facin els viatges d’anada i tornada dins les mateixes 24 hores i passant la mateixa barrera de peatge. Però llavors es plantegen altres preguntes: la persona que es desplaça de Manresa a Barcelona el dilluns i torna el divendres per motius de feina o d’estudis, no practica una «mobilitat obligada»? Que potser ho fa per esport, lleure o caprici? Per què aquest usuari no té dret a la gratuïtat, i jo sí que la tinc per anar a veure el Barça un dia entre setmana? Del fet absurd que el Departament no esmenti les motos entre els vehicles beneficiats no cal que en digui res: ja ho faran els motoristes, que són legió.

Com que s’estimen més aplicar l’embolic de les bonificacions en lloc de la solució fàcil de deixar les barreres obertes els dies feiners, l’operació tindrà un cost per a la Generalitat, que el Govern vol que pagui l’Estat, naturalment. Demanar és cortesia, però aquest any no hi ha pressupostos ni allà ni aquí, una aquesta que projecta ombres sobre qualsevol expectativa. Per no parlar de la incertesa derivada de l’avançament electoral. La consellera de Territori que ha fet l’anunci ho és d’un Govern amb data de caducitat imminent, i les bonificacions s’han d’aplicar a la tardor, quan ves a saber de quins colors seran els consellers. Si ens volen fer feliços, deixin-se de combinacions estranyes i aixequin les barreres de peatge sense més cap més requisit. Facin-ho ara mateix i ja veuran com els que vinguin al darrera no s’atreviran a tornar-les a abaixar.