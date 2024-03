Guionistes de The Crown, Middleton us ho posa fàcil

Kate Middleton en una imatge d'arxiu

No és Kate Middleton. Aquesta és la conclusió que a les xarxes socials s’ha arribat després de l’aparició d’unes imatges de la futura reina d’Anglaterra anant a comprar fruita i després d’un fort enrenou provocat pel seu estat de salut. Des que va anunciar-se que s’havia sotmès a una cirurgia abdominal, un llistat de fets gestionats amb poca transparència han posat contra les cordes el Palau de Kensington. Això ha provocat que s’hagi convertit en la persona més buscada del planeta. De fet, m’atreviria a dir que és més fàcil trobar-se la Rosalía passejant per l’entorn de la Morera de Manresa - propietat de la seva exparella i on rarament voldria passar una estona-, que la publicació d’una foto en bona resolució de la princesa de Gal·les.

La poca transparència amb l’estat de Middleton -també aplicable al rei i el seu càncer desconegut-, ha provocat una forta desconfiança envers la Casa Reial. I l’últim vídeo, lluny de frenar les crítiques, ha estat la gota que ha fet vessar el got.

El primer element que ha fet grinyolar la credibilitat d’aquestes imatges, publicades per The Sun i TMZ, ha estat la seva qualitat. Encara que Kensington ha confirmat a la BBC que qui apareix és la princesa, a les xarxes socials i, sobretot a Twitter i TikTok, el vídeo provoca un fort escepticisme. Els conspiradors asseguren que la resolució de les imatges és molt baixa per haver estat presa per un mitjà de comunicació -encara que la podria haver fet un lector-.

També hi ha teories, que després de passar les imatges per un sistema d’Intel·ligència Artificial que millora la qualitat de qualsevol imatge, asseguren que qui va sortir amb el príncep Guillem és una doble. Els investigadors amateurs també apunten que la suposada substituta de Middleton és més alta que la princesa.

Les imatges van aparèixer a la premsa el mateix dia en què les xarxes socials embogien amb la reina de les teories conspiranoiques. Sentenciaven que la princesa de Gal·les havia mort, difonien fotos de banderes a mitja asta i, fins i tot, alertaven que la BBC havia canviat a negre el seu logotip, quan sempre havia estat així.

Tot plegat demostra dues coses. La primera, la nefasta gestió d’una crisi per part de la Casa Reial britànica. En cas que les imatges comprant fossin pactades per dissipar rumors, era evident que la seva qualitat generaria especulacions, sobretot després de la manipulació confirmada de la foto familiar de Middleton difosa per la institució fa unes setmanes. Si no es volien publicar, de nou, error per la manca d’explicacions. Sigui com sigui, esperem que el director de The Crown canviï d’opinió i es plantegi afegir una nova temporada a la sèrie més viral de Netflix sobre la família reial britànica.