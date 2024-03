Habitatge envellit

Més enllà de l’acció política, l’habitatge a Manresa està envellit (les dades les posa sobre la taula el líder de l’oposició, Ramon Bacardit, de Junts). Segurament que té moltes explicacions, però n’hi ha una que n’és causa i conseqüència: a la capital del Bages li falta, des de fa dècades, molta més vitalitat i energia econòmica. Hi ha hagut un decaïment progressiu que costa Déu i ajuda poder superar. Per això té un parc d’habitatge més envellit que el de la mitjana estatal, perquè no s’ha fet prou o no s’ha pogut fer prou. Han passat els anys de la nova construcció, que va deixar una Manresa vella abandonada a l’evolució social i econòmica, i el resultat no és positiu. La reacció del govern local per transformar la part vella quan hi va haver un moment d’eufòria constructiva va ser insuficient, tot i que s’hi destinava molt diner públic. Les crisis econòmiques del segle XXI van acabar de fer la resta. No és atribuïble a un determinat govern, n’hi ha hagut de tots colors. A aquesta ciutat de 80.000 habitants li cal tant la bona presa de decisions des del govern, com la implicació i el compromís dels manresans.