Centre i mercats

L’estudi sobre el comerç de Manresa encarregat per la Cambra de Comerç descriu algunes realitats ja conegudes, però la traducció de les dades en mapes permet posar en relleu alguns fets que sovint queden desdibuixats. Un d’aquests fets és que el Centre Històric, especialment el Born i el seu entorn (Nou i Urgell, principalment), continuen sent, malgrat els locals buits i malgrat la decadència general del Barri Antic, l’àrea comercial més densa i potent de la ciutat, només en competència amb el carrer Guimerà, per davant del Passeig i de l’eix central de la Manresa més benestant, l’avinguda de les Bases. Cal remarcar que aquest espai coincideix amb l’illa de vianants per recordar que Manresa no és diferent del món i que treure els cotxes del carrer és bo per al comerç. Un altre és la força dels mercats. La presència del mercat de Puigmercadal reforça la posició del Born, i el mercat de la Sagrada Família és el centre de la tercera zona comercial més viva de la ciutat, per davant, un altre cop, de Passeig i Bases. No cal ser gaire llest per veure que una bona política de capitalitat comercial passa per cuidar l’illa de vianants i els mercats, que són cartes guanyadores. Si se n’és conscient, no sempre es nota.