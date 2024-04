Pactar l’Alternativa

La comunitat de veïns de can Jorba, avalada per un informe tècnic i legal, i després d’haver plantejat el tema ja l’any passat, ha presentat una instància a l’Ajuntament de Manresa demanant que la Festa Major Alternativa no se celebri més a la plaça del Puigmercadal, on l’edifici té una de les façanes. No se sap exactament quants veïns hi participen ni quins són els seus arguments, perquè no han volgut explicar-se públicament. El govern municipal diu que ho està estudiant. Es un tema de gran interès ciutadà, perquè l’Alternativa forma part, en realitat, de la Festa Major de tothom, i és molt valorada per molta gent jove de la ciutat. Que molt pocs veïns puguin determinar el futur d’un programa del qual gaudeix molta gent pot ser desproporcionat, però la llei és la que és legítimament, i els veïns tenen drets. Per tant, quan els responsables de l’Alternativa, que es temen el pitjor, demanen valentia i voluntat política, s’esquivoquen d’argument. Si no es negocia i s’arriba a un acord, l’únic argument que valdrà serà la decisió d’un jutge. Tenint en compte el precedent dels concerts de Patum de Berga caldria, pel bé de tothom, trobar un punt d’equilibri, un pacte, i que puguem tenir la festa en pau de forma acceptable per a tothom.