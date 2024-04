Conselleria territori, resposta insòlita

A la pregunta parlamentària del diputat, Cristòfol Gimeno (PSC), 314-16960/13 sobre les previsions d’adjudicació i execució de les obres a la C-26, en el tram Berga–Vilada–Borredà, la consellera Ester Capella, dona resposta amb un brevíssim text que transcric: «Actualment, el projecte per a les millores de la carretera C-26, entre Borredà i Berga està en fase de licitació per la seva redacció».

Vaig haver de llegir tres vegades el text per constatar que deia el que deia. Ho dic perquè el projecte de Condicionament del tram Berga–Vilada–Borredà (límit provincial), fou redactat, exposat, esmenat, aprovat i publicat, dotze anys enrere. Vol dir que ningú ha mirat en els calaixos ni els arxius de la Conselleria i són capaços de tornar a encarregar una nova redacció de projecte.

Precisament aquell projecte va suposar el llarg procediment establert per llei, fins al punt d’haver marcat sobre el territori tots els terrenys afectats que des d’aleshores estan disponibles per a quan les obres es duguin a terme. El projecte s’inicia amb l’enllaç de la C-26, amb la C-16, a nivell de Berga, resseguint bona part del traçat actual, més enllà del viaducte de la Baells, i d’aquí continua fins a arribar prop del nucli de Vilada, on marca un viaducte per evitar el pas pel nucli urbà. Segueix fins a prop de Borredà on una variant permet evitar l’actual traçat, per a continuar fins al límit provincial (Les Llosses)–Girona.

L’actual carretera se la coneix com la «pubilla de la Diputació» perquè fou la primera de les noves carreteres fetes per la Mancomunitat de Catalunya, sota el lideratge de Prat de la Riba. Ara és la C-26, després d’un intercanvi de trams amb la Generalitat, continuant la vella carretera, cap Alpens fins a arribar a Montesquiu, en mans de la Diputació de Barcelona.

La petició de condicionament, amb nou traçat, vingué motivada per l’estretor que té, des del viaducte de la Baells fins a arribar a Ripoll. Precisament per les dificultats de circulació de grans vehicles es va demanar prohibir el pas, a la vista que cada dos per tres, algun tràiler acabava encallat en algun punt o altre d’aquest recorregut.

L’antiguitat de la via no només té en l’estretor un dels principals problemes, sinó també uns vorals inadequats i perillosos, revolts molt tancats, i ara mateix un ferm en pèssimes condicions degut a la no-intervenció en manteniment, a l’espera de la gran obra a executar. Em consta, per part de l’alcalde, del compromís de la Conselleria en dur a terme una millora del ferm, dintre dels propers mesos.

En resum, la proximitat de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, produeix presses i respostes poc estudiades i avaluades, tirant la pilota endavant, per a poder girar pàgina a un tema i guanyar temps. Però, hi ha qüestions que han de ser ben informades i documentades abans de donar resposta a un diputat, que sempre ha demostrat tenir els papers al dia. Espero, doncs, que comprovada l’existència del projecte executiu, se’l posi en llista d’espera per a dotar-lo de partida pressupostària i fer-lo realitat, com més aviat millor.