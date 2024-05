Repensar la sequera

La Generalitat ja ha anunciat que, la setmana que ve, estudiarà si relaxa les mesures restrictives de consum d’aigua. Per poc que els pantans acabin de recollir de l’aigua de la pluja que encara s’està escorrent, els embassaments de les conques internes de Catalunya, els que han estat en una situació crítica que ha portat a aplicar restriccions, quedaran clarament més plens del que estaven en aquestes mateixes dates de l’any passat, quan es va superar l’estiu sense aplicar cap mesura. Aquest és el context en què la Generalitat farà la reflexió i, per tant, és molt possible que opti per un relaxament. El fet que estiguem en plena campanya electoral i que diumenge els ciutadans estiguin cridats a votar és segur que tindrà alguna influència en la decisió, però no sabem en quin sentit, perquè tant podria condicionar en un sentit com en un altre. Sigui com sigui, les mesures que la Generalitat pensi tenir en vigor durant l’estiu haurien de ser realment aplicables i controlables, no com la prohibició de reomplir el cabal que les piscines particulars van perdent quan s’utilitzen. Si la setmana que ve recapitulen, tenen l’oportunintat de posar les coses en un punt sensat i realista.