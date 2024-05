Aclarim la foto borrosa

La foto es veu borrosa? O bé has disparat a molt baixa velocitat o bé s’ha mogut sobtadament l’objecte a retratar. En política hi ha tot tipus de moviments, i malauradament, molts ciutadans, aquests dies, veuen la foto desenfocada. Fins i tot entre aquells que saben que, fidelment, tornaran a introduir a l’urna una papereta dels mateixos polítics que van votar en les últimes eleccions, i en les anteriors, i en les d’abans del 2017.

Les enquestes que s’han fet públiques indiquen que hi ha una força que es consolida, una altra que està fent la campanya de pujada, altres de baixada, que les posicions més extremes de la part dreta de l’arc parlamentari prenen posicions (alerta, alerta que entre uns i altres poden tenir moltes cadires), i que uns que van guanyar les eleccions no fa massa, el dilluns podria ser que presentessin suspensió de pagaments.

Aquesta imatge ja la teníem abans del debat a 8, els grups que tenen representació parlamentària, que es va poder veure dimarts a la nit (a la nit de veritat!) a TV3. El debat no va aclarir gaire res, sobretot, perquè a Catalunya el tema no està en saber què farà cada formació després de la constitució del govern, això més o menys ja ho sabem, sinó en aclarir quins partits poden formar un executiu que il·lusioni, que pugui donar ales per fer avançar i créixer el país i que consolidi amb bases sòlides temes fonamentals com la sanitat i l’ensenyament, com a mínim. En canvi, poder veure una majoria sòlida, poder-la intuir, aclariria la imatge captada en el debat. Bé, sí que va servir per una cosa, per veure el valor d’Ariadna Oltra com a periodista i l’interès audiovisual del programa: més del 21% de quota de pantalla.