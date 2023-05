Els primers resultats de l'assaig clínic 'Positive' obren la possibilitat a un embaràs segur en pacients amb càncer de mama. Així ho demostren les primeres conclusions de la investigació, publicades per la revista New England Journal of Medicine (NEJM), que indiquen que interrompre la teràpia endocrina per poder quedar-se embarassada -sota control mèdic i durant un període que no superi els dos anys-, no incrementa el risc de recaiguda a curt termini en pacients joves amb càncer de mama hormonosensible. En concret, les xifres assenyalen que el risc de recaiguda en aquestes pacients és d'un 8,9% enfront d'un 9,2% en pacients de la mateixa condició que no van aturar la teràpia per quedar-se embarassades.

La teràpia endocrina, indicada pel tractament adjuvant en els casos de càncer de mama amb receptors hormonals positius, pot provocar malformacions en el fetus, motiu pel qual de forma majoritària sempre s'ha desaconsellat a les pacients que es quedin embarassades mentre el prenen. D'altra banda, un factor que també augmenta el risc de recaiguda és l'increment dels estrògens durant la gestació en els casos de tumors amb receptors hormonals positius. L'estudi 'Positive', en què hi ha participat hospitals i pacients de vint països, hi ha participat 72 dones tractades en 18 centres de l'Estat a través dels grups d'investigació SOLTI i GEICAM. L'assaig clínic es va posar en marxa per "donar resposta" a la inquietud de les dones diagnosticades en edats primerenques. Segons dades de la investigació, entre el 40% i el 60% de les pacients de menys de quaranta anys els preocupa la seva futura fertilitat. Davant dels resultats de la investigació, la doctora Cristina Saura, coordinadora de l'estudi a Espanya i cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron defensa que "l'estudi reforça la idoneïtat d'apostar per la preservació de la fertilitat abans de començar el tractament oncològic". La investigació obre la porta a un embaràs segur en pacients que han completat entre 18 i 30 mesos de teràpia endocrina adjuvant. Fins ara, la recomanació era començar a buscar l'embaràs passat un mínim de cinc anys després d'haver superat el càncer i sempre que no hi hagués cap recaiguda. "Els resultats de 'Positive' poden canviar les guies clíniques actuals, reduint el temps des del diagnòstic fins al moment recomanable per començar la recerca de l'embaràs", celebra Saura. Tanmateix, la doctora admet que un seguiment "a llarg termini" de les pacients serà "fonamental" per poder corroborar els resultats de l'estudi. Amb tot, els investigadors defensen que, per tal de donar una "resposta efectiva" a aquesta nova realitat, és necessària més inversió en formació, tant per als pacients com per als professionals implicats.