La presbícia o vista cansada és un procés progressiu que afecta la visió de prop a mesura que envellim. A partir dels 40-45 anys, el sistema acomodatiu ocular perd flexibilitat i això fa que la visió de prop vagi empitjorant gradualment fins a arribar a estabilitzar-se entre els 60 i els 65 anys. Per compensar aquesta pèrdua visual, l'ús d'ulleres amb lents progressives és una opció ideal.

Des de Soler Centre Visual, apunten els principals avantatges i beneficis que tenen les lents progressives. En primer lloc, proporcionen una visió clara a qualsevol distància. El seu disseny multifocal permet concentrar en una mateixa lent totes les potències necessàries per a una visió nítida i enfocament en totes les distàncies. Això és especialment beneficiós per a les persones amb vista cansada, ja que milloraran les seves tasques tant de prop com a mitjana distància.

Un altre avantatge important és la major comoditat en qualsevol tasca. Al portar només unes ulleres amb lents progressives, es pot realitzar diverses activitats sense haver de canviar d'ulleres segons la distància o l'activitat que es realitzi.

A més, l'adaptació a les ulleres progressives és ara més fàcil i intuïtiva gràcies als últims avanços en disseny. Això significa que la transició entre graduacions sol ser suau i natural.

L'ús de lents progressives també proporciona un confort visual dinàmic. Aquestes lents s'assemblen a la nostra visió natural, oferint una millora en el confort en les activitats diàries, tant domèstiques com laborals, d'oci o esportives, on sovint estem en moviment constant.

També hi ha lentilles progressives

Per a aquelles persones que prefereixen prescindir d'ulleres, Soler Centre Visual recorda que hi ha l'opció de les lents de contacte progressives. Aquestes lents multifocals realitzen la mateixa funció que les ulleres progressives, però amb la comoditat i la llibertat de moviment que ofereixen les lents de contacte.

Per tot això, tant les ulleres amb lents progressives com les lents de contacte progressives són una solució efectiva per a aquells que pateixen de presbícia o vista cansada. Amb aquests productes, es pot gaudir d'una visió clara a qualsevol distància, major comoditat en les tasques quotidianes, una fàcil adaptació i un confort visual dinàmic.