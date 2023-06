El ministre de Sanitat, José Miñones, ha anunciat una reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) a finals de juny per debatre l’eliminació de l’obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris, sociosanitaris i farmàcies; si bé ha reiterat que l’última decisió és dels experts del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries.

Així s’ha pronunciat en una entrevista a RNE: «Cal fer-ho amb rigor, cal fer-ho amb serietat», ha expressat, per afegir que seran els experts els que guiïn sobre el procés de retirada; això és, si es fa «de manera prolongada, de manera definitiva o de manera esglaonada».

En aquest context, el ministre ha vaticinat que Espanya és «més a prop» d’un ús «recomanat» abans que d’un ús «obligatori» de la mascareta en aquests centres, tot i que ha defensat la seva utilització, sobretot per protegir la gent gran dels virus respiratoris.

«Podríem pensar en els centres de dia o on són els nostres pares, avis i gent gran i si allà cal retirar-la o no», ha remarcat. A més, ha comentat que, tot i que «la majoria de la gent ja s’oblida de la mascareta a les oficines de farmàcia, tal com recorda sempre el Consell del Col·legi Oficial de Farmacèutics, són centres sanitaris i, per tant, es regeixen per la mateixa norma».

La vacunació amb Hipra

Preguntat sobre si la nova dosi de record de la vacuna contra la covid-19 serà amb Hipra, Miñones ha assegurat que ja s’ha establert el calendari per a la vacunació a partir del mes d’octubre per a les persones de més de 80 anys i també per a tots els sanitaris amb la vacuna d’Hipra. «A partir d’allà, se seguirà en aquesta combinació amb la resta de vacunes de què disposem», ha explicat.

També ha ressaltat que Espanya «destaca precisament per un sistema de vacunació ja molt experimentat i molt assentat», per la qual cosa, amb la nova vacuna, «cal donar-li continuïtat i continuar mantenint les dosis massives». A més, ha insistit en «altres mecanismes» per prevenir el virus, com la neteja de mans.