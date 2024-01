Les persones aficionades al gimnàs, sovint solen ser consumidores diàries de batuts de proteïna. Aquests batuts serveixen per saciar-te, augmentar la massa muscular o eliminar el greix. Cada batut és diferent i els pots trobar de diversos sabors. Però, saps com i quan prendre'ls? T'ho expliquem en aquest article; continua llegint.

Tot i que prendre batuts de proteïna sembla una tasca senzilla: anar a la botiga, barrejar-los amb aigua, i beure'ls abans o després d'entrenar; res no és tan senzill com sembla. I és que no hi ha un patró que serveixi per a totes les persones, per la qual cosa sempre és important recolzar-nos en un entrenador experimentat, un dietista o nutricionista especialitzat per saber exactament què és el que hem de fer quan prenem els nostres primers suplements.

L'assistència a l'hora de portar una dieta equilibrada o de començar a fer exercici de forma regular és clau per notar els progressos, però sobretot per evitar lesions o desajustos en el nostre metabolisme; els quals, poden arribar a ser tremendament contraproduents.

Els batuts de proteïna no són una excepció: si no ens informem correctament de quina és la millor manera de prendre'ls, amb què i quan; podem caure en importants errors que repercutiran directament en el nostre exercici o fins i tot, en la nostra salut.

Comprar proteïna barata o de mala qualitat

La varietat disponible de proteïnes és pràcticament infinita: la més coneguda és la proteïna 'whey', però també hi ha proteïna de caseïna, de soja, de pèsol, d'ou, de carn, d'arròs, de cànem o de col·lagen: cadascuna d'elles és adequada per a un pla d'entrenament diferent.

De la mateixa manera, hi ha diferents qualitats dins de cadascuna de les varietats de proteïna: en aquest àmbit, convé no escatimar en despeses i apostar per una bona marca que compti amb tots els certificats i que ens asseguri que aconseguirem els nostres objectius.

Prendre més quantitat de la recomanada

Si no ens assessorem adequadament, podem caure en la temptació d'incrementar la dosi de proteïna creient que així obtindrem resultats més ràpids o de forma més eficient: res més lluny de la realitat. De fet, si prenem més proteïna de la que necessitem (un gram i mig aproximadament per persona) podem, fins i tot, arribar a engreixar-nos.

Substituir el menjar per proteïna

Un dels errors més comuns entre les persones que volen aprimar-se és eliminar els menjars per, a canvi, consumir única i exclusivament batuts de proteïna: això és un cras error, ja que possiblement no obtindrem tots els nutrients que necessitem, perjudicant els nostres entrenaments i arriscant-nos a provocar el famós 'efecte rebot'.