Sant Pau reconstrueix la mama i el sistema limfàtic en l'operació per extirpar el tumor, una cirurgia única a Europa

L’Hospital de Sant Pau de Barcelona és l’únic centre públic europeu que reconstrueix el sistema limfàtic de les pacients amb càncer de mama en la mateixa operació per extirpar el tumor. L’hospital barceloní ja va obrir camí en la reconstrucció de la mama de forma immediata i fa uns anys va començar a implantar aquesta nova cirurgia oncològica per reconstruir també el sistema limfàtic i evitar l'aparició de limfedemes, la seqüela més limitant després de la cirurgia mamària. El centre ha integrat la tècnica com a part dels protocols de tractament de pacients amb càncer de mama i l'aplica de forma rutinària. L'hospital, que ha presentat la cirurgia al congrés Barcelona Breast Meeting, ha aconseguit reduir la incidència de limfedema del 32% al 3%.

Eva Usano no ha tornat a l’hospital des que va acabar el tractament del càncer de mama que va patir fa uns mesos. “En el meu cas, no vaig patir cap seqüela després de l’operació. He pogut fer vida normal, sense haver de fer rehabilitació”, explica. Usano és una de les pacients de l’Hospital de Sant Pau a qui han reconstruït el sistema limfàtic i la mama en la mateixa operació per extirpar el tumor.

L’Hospital de Sant Pau és l’únic a Europa que practica aquesta cirurgia oncològica de mama, que minimitza el risc de tenir un limfedema. Es tracta d’una inflor dolorosa al braç per una acumulació anormal de líquid del sistema limfàtic (limfa) com a conseqüència de l’operació i que pot ser molt invalidant, amb problemes de moviment que repercuteixen en la vida diària. També comporta un risc immunològic, ja que pot causar limfangitis o infeccions del braç.

“El limfedema és tan invalidant que no podem permetre que cap dona tingui un risc considerable de patir-ne”, ha destacat el doctor Jaume Masià, director del Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica Hospital de Sant Pau - Hospital del Mar, en una roda de premsa aquest dijous per presentar aquesta tècnica, en el marc del Barcelona Breast Meeting, congrés europeu de referència en aquest àmbit.

Els metges especialistes en cirurgia plàstica reparadora Gemma Pons i Jaume Masià (els dos al centre), amb Eva Usano i Marta Bondia, que fa uns anys van ser operades d'un càncer de mama a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona / ACN/Laura Fíguls

Tot i que cada vegada la cirurgia ganglionar és menys agressiva i els tumors al pit es diagnostiquen de forma més precoç, abans que el càncer s’hagi estès, continua havent-hi pacients que tenen afectats els ganglis que rodegen la mama. “L’aixella és com una rotonda i de vegades s’ha de treure. Quan traiem aquesta ‘rotonda’ que rep la limfa de la mama resulta que en molts casos també rep la limfa del braç”, ha explicat el doctor Masià.

Per minimitzar les seqüeles de la cirurgia oncològica mamària, l’hospital va començar a planificar fa més de tres anys intervencions en què s’extirpa el tumor i es reconstrueix la mama i el sistema limfàtic en una mateixa operació. Es tracta d’un procediment que l’hospital aplica de manera sistemàtica a totes les pacients amb càncer de mama que necessitaran una reconstrucció limfàtica. Des d’aleshores l’equip del doctor Masià i la doctora Gemma Pons han operat una vuitantena de pacients.

El centre ha esperat a tenir resultats robustos de seguiment per presentar aquesta tècnica, que es fa amb cirurgia robòtica. Sant Pau compta amb un dels pocs robots que hi ha al món en supermicrocirurgia en limfedema, anomenat Symani.

Reconstruccions en la mateixa operació: un canvi important que encara no ha arribat a tot el sistema de salut

Sant Pau reconstrueix des de fa anys la mama en la mateixa operació -sempre que estigui indicat, que és la gran majoria de casos-, en lloc d’extirpar el pit (mastectomia) o el tumor (tumorectomia) i deixar la reconstrucció per més endavant. Aquest canvi ajuda a reduir l’impacte psicològic de la malaltia en les persones afectades i incrementa de forma clara la seva qualitat de vida.

Aquest hospital barceloní ha tingut un paper pioner en aquest camp. “Sant Pau ha estat l’escola de la reconstrucció mamària i abordament del càncer de mama dels últims 25 d’anys no només d’Espanya, sinó de mitja Europa”, ha recalcat el doctor Masià.

Gràcies a aquest impuls i a la sensibilització de la societat, la reconstrucció immediata en la mateixa intervenció s’ha anat ampliant al sistema sanitari català. Des de fa un any i mig Catalunya garanteix la reconstrucció mamària en menys de sis mesos i s’intenta fer-la en la mateixa operació en el màxim de casos.

Pel que fa a la nova cirurgia, que inclou també la reconstrucció del sistema limfàtic, Masià preveu que tardarà entre cinc i deu anys a implementar-se a tot el sistema.

“Nedo, faig peses. Tinc els braços forts”

Marta Bondia va ser intervinguda d’un càncer de mama a l’Hospital de Sant Pau quan tenia 46 anys. Ara en té 51. En el seu cas, l’extirpació dels ganglis limfàtics va ser en una segona operació a la del tumor per comprovar si hi havia afectació, però ja aleshores li van reconstruir el sistema limfàtic. Quan va poder en el procés de recuperació, va tornar a fer esport. “Nedo, tinc els braços forts i aixeco peses de forma regular a casa. És la meva manera d’agrair al cos que encara estigui fort. M’he refet molt bé”, ha expressat.