Brot de tos ferina a España: què es, símptomes i com es contagia

La tos ferina és una malaltia infecciosa causada pel bacteri 'bordetella pertusis', que és molt contagiosa per via respiratòria i suposa un greu risc per a la vida dels lactants si no estan vacunats. Arran del brot confirmat per la Direcció General de Salut Pública de Castella-la Manxa a Guadalajara, i els casos aïllats de Madrid, Sanitat vigila aquests successos per tal d'evitar una possible propagació en la resta del país.

Símptomes

Els símptomes es desenvolupen en dues fases. La primera, que sol durar una o dues setmanes, pot confondre's fàcilment amb un refredat o altres infeccions respiratòries, ja que causa congestió nasal, febre baixa i tos lleu ocasional. A partir de la segona setmana, és quan poden aparèixer els símptomes més greus, especialment atacs de tos ràpids, violents i incontrolables. En qualsevol cas, els nounats són els qui més la sofreixen i poden tenir problemes per a respirar.

Com es contagia?

La propagació de la tos ferina és similar a la dels virus respiratoris. Es contagia per l'aire, per la qual cosa és possible contreure aquesta infecció simplement perquè algú estossegui o esternudi a prop.

Les autoritats sanitàries insisteixen en la importància de la vacunació com a estratègia clau per a protegir davant aquesta mena de malalties, així com complir amb les indicacions proporcionades des de Salut Pública per als casos i contactes. Els experts han comprovat un augment dels casos de tos ferina després de la pandèmia de COVID-19, tant a Espanya com a nivell internacional.