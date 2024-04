IPL: així és el nou tractament per combatre el molest ull sec en tan sols quatre sessions

Un dels problemes oculars més freqüents és l'ull sec. Aquesta patologia es produeix quan la superfície ocular no està ben protegida per les llàgrimes.

Fa un temps les causes més habituals d'aquesta patologia eren l'edat, els canvis hormonals que es produeixen a la menopausa, l'ús de lents de contacte, alguns fàrmacs o altres malalties, com la síndrome de Sjögren, l'artritis reumatoide o altres malalties autoimmunes.

Però a tots aquests factors se n'hi ha sumat un altre: l'ús generalitzat de pantalles de tota mena i a tot arreu. Per aquesta causa l'ull sec s'ha convertit en un problema cada cop més freqüent, i tal com assenyala la doctora Cristina Abascal, especialista del Departament d'Oftalmologia de la Clínica Universitat de Navarra, anirà en augment els pròxims anys.

"Es tracta d'una patologia del nostre temps influenciada, gran mesura, per l'ús de pantalles i la disminució de la freqüència del parpelleig. Altres factors, com l'edat avançada, les malalties autoimmunes o una alimentació dolenta, també poden provocar el desenvolupament d'aquest problema de salut ocular".

Aquesta patologia es produeix quan la superfície ocular no està ben protegida per les llàgrimes. / ADOBE STOCK.

Principals molèsties que causa l'ull sec

La Societat Espanyola d'Oftalmologia assenyala que els principals símptomes que ocasiona aquesta manca de lubricació als ulls són:

Irritació ocular.

Ardor.

Sensació de sequedat.

Sensació de tenir alguna cosa a l'ull.

Paradoxalment, també es pot produir un excés de llagrimeig . Això passa quan l'ull sec és provocat no per manca de llàgrima, sinó perquè aquesta no té prou qualitat per protegir l'ull.

. Això passa quan l'ull sec és provocat no per manca de llàgrima, sinó perquè aquesta no té prou qualitat per protegir l'ull. Dificultats a la visió.

Aquestes molèsties es pateixen al llarg de tot el dia, encara que la seva intensitat sol augmentar a darrera hora del dia.

Les llàgrimes artificials són el tractament més utilitzat. / ADOBE STOCK.

Llum premuda per tractar l'ull sec

Fins ara, l'ull sec no té cura, encara que especialistes i pacients sí que disposen de diverses teràpies per alleujar els símptomes. La més emprada són les anomenades llàgrimes artificials per substituir la falta o la mala qualitat de les llàgrimes del pacient. Estan disponibles al mercat molts tipus d'aquest fàrmac, que és innocu i no genera dependència, expliquen des de la SEO.

Ara, a la Clínica Universitat de Navarra s'està començant a fer servir un nou tractament a base de llum polsada intensa (IPL, per les sigles en anglès).

Aquesta tècnica, utilitzada sovint en tractaments de dermatologia estètica, consisteix que, mitjançant suaus polsos de llum, elimina la sequedat, la picor o la sensació de tenir cossos estranys causada per un trastorn anomenat "ull sec evaporatiu".

Segons la doctora Cristina Abascal, "el tractament és eficaç i còmode per a aquest problema que s'associa amb una disfunció de les glàndules de Meibomio, el funcionament del qual és essencial perquè generen un component oliós que és crucial per mantenir l'estabilitat de la pel·lícula llagrimal i evitar la seva evaporació".

I no només avalen l'eficàcia del nou tractament els sanitaris, sinó també els pacients, ja que un 82% dels que s'han sotmès a aquesta tècnica estan satisfets en acabar la teràpia de la seva eficàcia.

El tractament amb llum polsada intensa es realitza de manera ambulatòria. / CLÍNICA UNIVERSITAT DE NAVARRA.

Una tècnica ràpida i ambulatòria

El tractament amb llum polsada intensa es fa de forma ambulatòria per infermeres especialitzades.

Consisteix a emetre polsos de llum sobre les parpelles del pacient en quatre sessions espaiades cada 2 setmanes. Per això, i per tal d'extremar les mesures de seguretat, es fan servir protectors oculars que eviten qualsevol contratemps.

María Mendoza, infermera del Departament d'Oftalmologia de la Clínica, destaca que "el procés és molt suportable per al pacient i no sol superar els 15 minuts per sessió. Algun esmenta una lleugera sensació de cremor que, en qualsevol cas, és tolerable. A més, no calen cures especials posteriors, més enllà d'evitar l'exposició al sol".

L'aparell adquirit per la Clínica Universitat de Navarra per fer aquesta intervenció és l'únic certificat per l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA) per abordar aquesta patologia.