Ets diabètic? Aquest és el superaliment que substitueix més bé el sucre

La diabetis és una de les malalties no contagioses més comunes arreu del món. De fet, segons la Societat Espanyola de Diabetis, Espanya es troba al segon lloc dels països europeus on hi ha més persones que tenen aquesta malaltia, que afecta un de cada set adults al nostre país. La diabetis consisteix bàsicament en uns alts nivells de sucre a la sang i, per aquest motiu, la reducció del consum d’aquest aliment és essencial per controlar i prevenir la malaltia.

A més, segons informa el Consell General de Col·legis Oficials d’Infermeria d’Espanya, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aconsella una ingesta diària de 25 grams d’aquest aliment. Aquest fet és especialment difícil tenint en compte que, segons l’organisme, la majoria de sucres que consumim actualment estan amagats en aliments elaborats que ni tan sols són dolços.

Per aquesta raó, us mostrem un superaliment (aliment de gran benefici per a la salut humana) que resulta l’alternativa perfecta per als amants del sucre: el sucre de coco.

Natural i amb beneficis múltiples

Tal com indiquen els experts, es tracta d’un producte alimentari que actua com a endolcidor «sa i natural». El sucre de coco neix, tal com el nom indica, de les flors de la palmera de coco, que un cop veu la seva humitat evaporada mitjançant el foc, canvia de color fins que constitueix una substància «densa i marró». Una vegada adquireix aquesta tonalitat es cristal·litza i es transforma en el producte acabat, explica la web farmacia.bio, especialitzada en medicina natural.

Aquest producte s’ha fet servir durant molt temps a la cuina asiàtica, i és precisament ara quan comença a ser popular a Occident per les seves múltiples propietats per a la salut.

Un dels seus molts beneficis és que té un baix índex de glucosa, cosa que bàsicament ajuda a fer que el sucre a la sang no s’elevi en grans quantitats. L’esmentada propietat fa d’aquesta una opció perfecta per als diabètics, tot i que s’ha de tenir en compte que els excessos no són bons, per la qual cosa no se n’ha d’abusar.

Una altra de les característiques d’aquest ‘sucre natural’ és que té nutrients essencials, com el ferro, el potassi i el magnesi. A més, tot i que els carbohidrats continuen sent presents en aquest aliment, ho fan en menor mesura, ja que es compon d’un 80% d’aigua, un 15% de sucre i finalment un 5% de minerals.

Així mateix, entre els seus múltiples beneficis hi ha el foment del creixement dels ossos i músculs, manté el sistema nerviós en calma, redueix la hipertensió i afavoreix el flux de la sang.

Si el teu nivell de sucre penja d’un fil, ara coneixes una alternativa molt més natural que et permetrà posar un punt dolç a la vida; això sí, sense passar-se.