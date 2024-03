El titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de València ha acordat aquest divendres el sobreseïment provisional de la investigació per l'incendi del 22 de febrer al barri de Campanar en què van morir 10 persones i 15 van resultar ferides, segons el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV). El jutge ha pres la decisió perquè no hi veu indicis de delicte.

El magistrat ha aixecat el secret de les actuacions després de rebre un informe policial que descarta "l'etiologia criminal o delictiva" del foc. Alhora ha autoritzat l'accés a l'edifici sota supervisió i amb acompanyament d'agents de la Policia Científica dels pèrits de les companyies asseguradores que acreditin un contracte amb algun dels elements de l'immoble.