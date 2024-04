Nova concursant? Nagore Robles llança el repte i 'Supervivientes' l'accepta: "Cobraràs el mateix que Carmen Borrego"

Amb la renúncia de Carmen Borrego queda una vacant a 'Supervivientes 2024' i l'organització ja s'ha posat a treballar per trobar una substituta amb el mateix impacte mediàtic que la filla de María Teresa Campos, una de les grans protagonistes del reality durant els 21 dies que ha aguantat a Hondures. I si Marieta -popular després del seu polèmic pas per 'La Isla de las Tentaciones'- ha reemplaçat Zayra Gutiérrez, ara Nagore Robles podria fer el mateix amb la germana de Terelu. Acceptarà el repte?

En un primer moment ha estat la pròpia col·laboradora de Mediaset qui ha llançat la proposta, postulant-se en directe com a possible nova concursant durant 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "Nagore vol ser candidata per substituir Carmen Borrego" ha revelat Makoke. I, quan Sandra Barneda li ha pregut si era cert, la donostiarra no s'ho ha pensat dues vegades: “Si em paguen el mateix que a Carmen me n'hi vaig”, ha assegurat.

Una condició que la direcció del programa no ha dubtat a acceptar sense condicions, tal com ha revelat la presentadora a Nagore que, davant d'aquesta oferta s'ha quedat sense paraules (ja que s'especula que el caixet de Borrego seria de 18.000 euros setmanals). "M'estan dient que el caixet de Carmen Borrego és teu si participes a 'Supervivientes. És important, s'han compromès a pagar-te el mateix que a Carmen Borrego si et converteixes en concursant de 'Supervivientes. Son exactament les mateixes condicions i et firmo jo un contracte que també tinc la legitimitat" ha insistit Sandra, apuntant que l'oferta era "completament de debò" i, si la basca signava el contracte, tindria els bitllets d'avió llestos per anar-se'n a Hondures abans que acabés el programa.

"Tinc un compromís laboral. Si aquest compromís m'espera i veig el contracte i és el mateix que el de Carmen Borrego pujo a l'avió...", ha reaccionat Nagore, que completament descol·locada ha demanat temps per donar una resposta a 'Supervivientes' : "Una decisió així no es pren a la lleugera perquè jo no abandono, si hi vaig serà fins al final". La resposta definitiva de la influencer, arribarà aquest dimarts a 'Tierra de nadie', amb Carlos Sobera. Acceptarà finalment el repte?