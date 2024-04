¿T'angoixa deixar mala olor després d'anar al lavabo? Això t'interessa!

Hi ha dos tipus de persones pel que fa a “anar al lavabo”, fer aigües majors o -diguem-ho sense eufemismes- fer caca: els que triguen el que és just i abandonen el lavabo el més aviat possible i els que van ben proveïts amb el mòbil o la seva revista favorita i s'ho prenen amb calma. Aquests últims, per als quals el moment de lavabo és un autèntic ritual, són la majoria: un 79% dels espanyols, segons una enquesta duta a terme per Colhogar.

Pel que fa al nombre de vegades que es repeteix aquest ritual, no hi ha una regla fixa. Els experts de la Fundació Espanyola d'Aparell Digestiu asseguren que tan normal és anar al lavabo tres cops al dia com una vegada cada tres dies.

El 79% dels espanyols converteixen aquest moment en un ritual. / Jorge Arévalo

Hi ha diversos estudis que han posat tota la seva atenció en els costums dels espanyols en la intimitat del vàter. Un d’elaborat per l'empresa de ciberseguretat Nord Security constata, per exemple, que gairebé el 80% dels enquestats a Espanya van dir que s'entretenen amb el telèfon al vàter (enfront del 54% dels alemanys). Un altre assegura que, després de la pandèmia, ha millorat l'hàbit de rentar-se les mans i que un 71% dels espanyols afirmen que és menys probable que surtin del lavabo sense rentar-se-les. Cosa que, per cert, fan més els homes que les dones.

L'enquesta ja esmentada de Colhogar dona altres dades interessants, com que l'assumpte de les males olors és una de les nostres preocupacions principals. Ens sentim incòmodes en abandonar la cambra de bany i deixar-hi mala olor, especialment si no som a casa nostra. Tant és així, que el 73% desplega estratègies per pal·liar-ho i recorre a trucs com encendre un llumí, o utilitzar espelmes aromàtiques o ambientadors.

