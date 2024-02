Amb 22 anys de trajectòria assistencial, la Clínica Universitària (CU+) ha anat ampliant els serveis de logopèdia, podologia i fisioteràpia que ofereix als usuaris. El de fisioteràpia ha estat el que ha incrementat més el ventall de serveis gràcies a la vinculació amb els estudis del Grau en Fisioteràpia, que permet disposar de professionals altament especialitzats que combinen la pràctica clínica amb la docència universitària.

L’impuls als serveis de Fisioteràpia coincideix en el temps amb una reorganització dels espais de la Clínica Universitària, que concentrarà les consultes i els espais de fisioteràpia a la planta baixa de l’edifici.

Alta especialització

Qualsevol persona que necessiti ser tractada per un fisioterapeuta pot trobar a la CU+ especialistes en fisioteràpia respiratòria, vestibular, neurològica i musculoesquelètica. Especialitats que es complementen amb altres serveis, com poden ser el tractament del dolor i l’assessorament en exercici fisioterapèutic.

La coordinadora del Servei de Fisioteràpia de la Clínica Universitària, Olga Borao, explica que «vam començar oferint bàsicament un servei de fisioteràpia vinculat a la traumatologia i actualment hem aconseguit formar un equip professional preparat i capacitat per atendre un ampli ventall d’usuaris». Si una cosa es pot destacar d’aquest equip professional és la seva preparació. La majoria són docents universitaris i això permet garantir que «l’abordatge clínic es faci des d’una base científica que està en actualització constant, perquè els docents necessitem estar al dia per a la docència». Tota l’atenció que reben els usuaris del Servei de Fisioteràpia de la CU+ «es basa en l’aprenentatge contant des de l’àmbit científic».

Casos clínics i reals

El fet que els docents universitaris exerceixin a la CU+ beneficia també la formació dels futurs fisioterapeutes que estudien el grau a la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. La coordinadora del servei explica que «ens permet aportar l’experiència de casos clínics i reals». El benefici és mutu, diu, ja que «no et pots permetre desconnectar. El docent que viu tancat a l’acadèmia i que no exerceix la clínica corre el risc de desconnectar-se».

Un altre element que fa singular els professionals del Servei de Fisioteràpia és la seva vinculació amb la recerca. La gran majoria estan vinculats a projectes de recerca, com Epi4Health-Epidemiology and Public Health in the Digital Health context o bé SeaHM – Sport, Exercise, and Human Movement. A més, la participació dels fisioterapeutes en programes com el PDP, Programa de Detecció Precoç de problemes de salut en escolars, permet accedir a dades clíniques que, a través del consentiment informat, es poden utilitzar per a recerca.

La connexió entre el coneixement universitari i l’activitat professional, la combinació de recerca i de pràctica clínica, forma part de l’essència de la CU+. Una essència que no es limita al Servei de Fisioteràpia, sinó que forma part de la resta de serveis: Podologia i Logopèdia. El fet de ser una clínica vinculada a la Universitat permet posar a l’abast dels pacients tot el coneixement que allotja la institució.

Aprofitar encara més aquesta relació universitat/clínica és un dels objectius del Servei de Fisioteràpia. Segons Borao, «si fins ara el servei ha anat creixent gràcies a professionals de diferents àmbits d’expertesa que s’han format i especialitzat i que ens han permès donar resposta a les demandes i necessitats dels usuaris, l’objectiu és continuar creixent per oferir un ventall que sigui el màxim d’ampli possible i que permeti atendre el màxim de casuístiques».

Un equip multidisciplinari

Un altre dels avantatges de l’ampliació de l’equip de professionals de fisioteràpia és el treball multidisciplinari i la col·laboració entre fisioterapeutes especialitzats en diferents àmbits. Segons explica la fisioterapeuta Jennifer Baeza, això és «un goig i un privilegi, ja que tenim la capacitat de poder fer una atenció molt completa al pacient, se li pot fer un tractament integral si té diverses afectacions o bé derivar-lo a un altre company sense que hagi de canviar de clínica». Segons la directora del Grau en Fisioteràpia, Júlia Jubany, la derivació «es pot fer amb la tranquil·litat de saber que els professionals estan al màxim d’actualitzats». Baeza posa també en valor que «disposar del servei de podologia i de logopèdia, fa que el tractament holístic sigui encara més enriquidor».

Coincideix amb aquestes afirmacions Carles Quesada, que assegura que «treballar en un equip de fisioterapeutes especialitzats en diferents àmbits fa que puguem centrar la nostra pràctica en allò que més dominem i derivar a altres companys els pacients o aspectes del tractament que requereixen un altre tipus d’especialització. Qui acaba rebent el millor benefici de treballar per especialitats és el pacient».

Un servei específic per a cada cas

Fisioteràpia musculoesquelètica . Tracta tota classe de pacients, generalment, per afectacions comunes com cervicàlgies, lumbàlgies o que afecten d’altres articulacions com l’espatlla, el maluc o el genoll. Generalment són afectacions derivades de l’activitat diària i laboral, de la pràctica esportiva o provocades per accidents.

. Tracta tota classe de pacients, generalment, per afectacions comunes com cervicàlgies, lumbàlgies o que afecten d’altres articulacions com l’espatlla, el maluc o el genoll. Generalment són afectacions derivades de l’activitat diària i laboral, de la pràctica esportiva o provocades per accidents. Fisioteràpia de l’equilibri i vestibular . S’encarrega dels problemes i alteracions relacionats amb els sistemes del cos que afecten l’equilibri, la postura i la percepció espacial. Implica l’avaluació de símptomes com el vertigen, marejos, inestabilitat o caigudes recurrents, seguida de l’aplicació d’exercicis i tècniques dissenyats per millorar l’equilibri i reduir els símptomes.

. S’encarrega dels problemes i alteracions relacionats amb els sistemes del cos que afecten l’equilibri, la postura i la percepció espacial. Implica l’avaluació de símptomes com el vertigen, marejos, inestabilitat o caigudes recurrents, seguida de l’aplicació d’exercicis i tècniques dissenyats per millorar l’equilibri i reduir els símptomes. Fisioteràpia neurocognitiva . S’enfoca en la rehabilitació de pacients amb afectacions neurològiques, tant del sistema nerviós central com perifèric. Està indicada per a persones amb dany cerebral adquirit (ictus o traumatismes cranioencefàlics), patologies del sistema nerviós central (lesió medul·lar, esclerosi múltiple o Parkinson) o del sistema nerviós perifèric com la Paràlisi facial i braquial. uFisioteràpia craniomandibular. Tracta pacients amb patologia o dolor en la regió cranial, oral o facial. Alguns exemples de problemes que es poden atendre són la migranya, problemes de mandíbula, acúfens o dolors facials.

. S’enfoca en la rehabilitació de pacients amb afectacions neurològiques, tant del sistema nerviós central com perifèric. Està indicada per a persones amb dany cerebral adquirit (ictus o traumatismes cranioencefàlics), patologies del sistema nerviós central (lesió medul·lar, esclerosi múltiple o Parkinson) o del sistema nerviós perifèric com la Paràlisi facial i braquial. uFisioteràpia craniomandibular. Tracta pacients amb patologia o dolor en la regió cranial, oral o facial. Alguns exemples de problemes que es poden atendre són la migranya, problemes de mandíbula, acúfens o dolors facials. Fisioteràpia respiratòria. És l’especialitat enfocada a la prevenció i tractament de les afectacions respiratòries. És una branca de la fisioteràpia que s’aplica a pacients de totes les edats i amb diferents patologies. Encara que estretament lligada a la pediatria per al tractament d’infants amb bronquiolitis, bronquitis, asma o fibrosi quística, també és útil per a pacients adults amb malalties cròniques, com bronquièctasi o Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)