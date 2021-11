Recentment, es va fer una trobada entre els premiats de la campanya «Compra i Descobreix Catalunya 2021», que forma part de les accions organitzades per la Xarxa de Barris Antics amb Projectes. Aquesta xarxa inclou actualment 32 municipis adherits, entre els quals, Sallent, i té com a objectiu dinamitzar el comerç de proximitat, donar a conèixer el territori català i atraure visitants. Les persones premiades van ser rebudes a la sala de plens de l’Ajuntament per l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Luna. Seguidament van gaudir d’una visita guiada al nucli històric de la vila, se’ls va entregar un lot de productes locals i, finalment, van visitar el Celler Santmartí, on van fer un tast de vins.