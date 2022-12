L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA) va reconèixer la figura del mestre de música i compositor Joan Just. Daniel Mestre en va fer una valoració com a músic, director, pedagog i compositor, i va destacar el nivell musical del mestre. Tot seguit, el Cor d’Homes dirigit per Carles Prat va interpretar unes nadales tradicionals catalanes harmonitzades pel mestre Just. Pepita Jorba, Teresa Roig i Maite Torrents, alumnes de Just, van destacar la implicació del mestre en l’àmbit musical.