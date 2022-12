La quaranta-sisena edició del Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera va arribar a la seva cloenda després de dos mesos de propostes escèniques per a tots els públics. L’acte per acomiadar la convocatòria d’enguany del certamen es va celebrar amb l’entrega de guardons, al qual es va reconèixer el grup Teatre Cul i Seu, de Sant Vicenç de Castellet, com a mereixedor del premi Memorial Ramon Mora atorgat pel jurat i per votació popular. També, Iolanda Soler del grup santvicentí va guanyar el premi a primera actriu i, Jordi Guinart, com a millor direcció. Joan Torrens, d’Els Carlins de Manresa, es va endur el guardó com a primer actor. En l’edició d’aquest any van participar companyies teatrals arribades de Canet de Mar, Cassà de la Selva, Terrassa, Sant Vicenç de Castellet, Calafell, Manresa i Santa Perpètua de Mogoda.